Se encaprichan peloteros y dueños; se suspende inicio de Grandes Ligas

Transcurrieron 90 días desde que el pasado 2 de diciembre estalló la huelga de peloteros en el beisbol de las Grandes Ligas y no hubo poder humano capaz de lograr conciliar las partes.

Este martes 1 de marzo, luego de nueve días consecutivos de reuniones sin conseguir llegar a un acuerdo entre los dueños de las organizaciones beisboleras y el Sindicato de peloteros, a las 17:00 horas -tiempo de Florida-, venció el plazo estipulado para alcanzar una negociación y al no lograrlo quedó cancelada la inauguración de la Temporada 2022 de la Gran Carpa programada inicialmente para arrancar el 31 de marzo.

En medio de una gran incertidumbre y mayor expectación se encuentra ahora la Major League Baseball (MLB), siendo que no existe fecha ni lugar para reanudar las pláticas, y lo único cierto es que la próxima campaña no se pondrá en marcha antes del jueves 7 de abril, toda vez que han quedado suspendidas las primeras dos series de la temporada.

Noventa minutos antes de que venciera el plazo para evitar suspender los primeros juegos de la próxima campaña, los peloteros rechazaron la “mejor y última oferta” de los dueños de equipos que habían propuesto incrementar el umbral del impuesto de lujo de 210 a 220 millones de dólares en cada una de las próximas tres temporadas, a 224 en 2025 y 230 en 2026, sin modificar nada de sus previas ofertas. Los peloteros piden que el umbral sea de 238 millones este año, 244 en 2023, 250 en 2024, 256 en 2025 y 263 en 2026.

La MLB también elevó su oferta para nuevo fondo de primas para los jugadores antes del arbitraje de 25 a 30 millones anuales. El sindicato retrocedió de 115 a 85 millones este año, con incrementos anuales de cinco millones.

Propuso además aumentar el salario mínimo de 570 mil 500 a 700 mil dólares este año luego de una oferta previa de 675 mil. Incluyó aumentos de 10 mil dólares anuales. El sindicato pidió 725 mil dólares este año, 745 mil en 2023, 765 mil en 2024 y aumentos para 2025 y 2026, basados en el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos

Los dueños ofrecieron que las primeras cinco selecciones de su Draft amateur se determinen mediante una lotería, y expandir la Postemporada a 12 equipos, la cantidad que preferían los peloteros.

Pero no hubo final feliz en las negociaciones por ahora, siendo que después de 16 horas y media del lunes parecía que se había conseguido un acercamiento y en esos términos se citaron para reanudar las charlas a las 11 de la mañana del martes teniendo como vencimiento el horario ya citado, sin embargo trascendió que las dos partes intercambiaron nuevas ofertas y de nuevo se colocaron distantes.

Las acusaciones en cuanto a que se modificó el tono de la negociación provienen de los dos bandos.

Lo cierto es que no hubo acuerdo. No arrancará la Temporada 2022 el 31 de marzo. Quedan suspendidas las primeras dos series. La campaña no iniciará antes del jueves 7 de abril. Se desconoce la fecha próxima en que se volverán a sentar a platicar pero se adelantó que la sede será Nueva York.

Esta cancelación de una temporada a causa de una huelga laboral es la primera en 27 años desde la 1994-1995, cuando el paro se prolongó por 232 días debiéndose cancelar más de 900 partidos, así como la Postemporada y la Serie Final.

Por el bien del beisbol y de la afición al deporte rey, es lo deseable se reanuden las negociaciones lo antes posible y se llegue a acuerdos para evitar la suspensión de más cotejos; pues hay que tener en cuenta que cada día sin acuerdo significa más juegos cancelados.

