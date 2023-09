Se confirma el vacío de poder

Qué impresión nos dejan las imágenes que se vieron en redes sociales de los integrantes del Cártel de Sinaloa, que como en ‘desfile militar’, entre gritos de “Puro Sinaloa” y aplausos de la gente, decenas de camionetas de la delincuencia -fuertemente armados- rodaron el fin de semana por la carretera chiapaneca que une a las poblaciones de San Gregorio Chamic a la Frontera Comalapa, donde tenemos la frontera con Guatemala. Nos dejan una sensación y confirmación de vacío de autoridad y demostración de poder de los grupos criminales.

La región está totalmente controlada -dicen los reportes periodísticos- por la disputa de grupos delincuenciales, sin que ninguna autoridad ‘meta las manos’.

Si desde la implementación de la ‘eficiente’ política de seguridad de ‘abrazos, no balazos’ las cosas se veían feas, hoy estamos peor. Y desde la ‘rimbombante’ entrega del colorido bastón de mando de la Cuarta Transformación, el presidente López Obrador se desentiende -AÚN MÁS- de sus obligaciones.

Hoy, si los residentes de los poblados controlados por la delincuencia quieren recurrir a alguna autoridad, la única alternativa que tienen es esperar un milagro, porque ni policías locales o estatales están en condiciones de ‘contradecir’ las disposiciones de esos grupos en el control de la situación. Los hechos demuestran que la Guardia Nacional no ha podido intervenir eficientemente y el ejército y marina están muy ocupados en cuestiones de construcción de aeropuertos, ferrocarriles y refinerías -entre otras cosas-, lo mismo que en la administración de terminales aéreas, puertos, aduanas, etc, etc, etc.

Desde Puebla, donde se celebró el Diálogo Nacional por la Paz, se hizo un pronunciamiento, donde la Diócesis de Chiapas denuncia que la delincuencia está en poder “de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio. Nos demuestran un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales. Estamos en una permanente crisis social”.

La Diócesis de Chiapas hizo “un llamado a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia”, por “la omisión del Estado frente a esta realidad que mantiene a los pueblos en la incertidumbre total”, además de responsabilizar “a los tres niveles de Gobierno que han hecho caso omiso a las denuncias de la sociedad civil”.

En alguna ocasión el académico Edgardo Buscaglia hablaba del vacío de poder en nuestro país y decía que “cuando el poder político máximo deja de ejercer, otros actores suelen desencadenar sus ambiciones y la sociedad queda a la deriva y en México el vacío de poder lo llena la delincuencia”.

Ante la demostración de poder de la delincuencia en los videos que ya le dieron la vuelta al mundo como evidencia irrefutable del vacío de poder que existe y ante el clamor de ayuda a la comunidad internacional -que solamente nos exhibe- cuál habrá sido hoy la reacción o respuesta del inquilino de Palacio en su verborrea matutina. Con qué pretexto u ocurrencia salió, o simplemente lo ignoro, cómo no sería una novedad, cuando para él hay muchas otras babosadas más importantes de las que hay que hablar.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net