A finales de 2018, el estadounidense Mikey García era considerado el mejor boxeador kilo por kilo del mundo, en la élite junto a los Lomachenko, Crawford, triada que se convertiría en un puño para pegarle a la popularidad de la marca “Canelo”.

Pero resulta que Mikey se atrabancó. En marzo de 2019 desafói al de Long Island, Nueva York, Errol Spence Jr., invicto campeón mundial Welter FIB. La calidad del entonces también inmaculado oriundo de Ventura, California, se presentaba robusta, boxeador completo pues. El encuentro lo buscó García para sumar su quinto campeonato mundial en diferente categoría, parecía urgencia ingresar a las Grandes Ligas.

Subió dos divisiones, como titular mundial Ligero, a Welter. De menor talla, su boxeo técnico y pegada no alcanzaron para equilibrar la contundencia, estatura y alcance de Spence Jr.

Triste derrota para Mikey, pero que debe considerar como enorme inversión. No cayó esa noche en Arlington, Texas, en declaraciones que justificaran el revés, se ha tomado el tiempo necesario para redirigir sus objetivos. Bob Arum lo mantiene como futuro adversario de Lomachenko, pelea que se debe montar este año para que resulte espectacular y gran negocio, pero conociendo al abogado egresado de Harvard, podría interesarle más engordar el récord de Lomachenko, que arriesgar lo que está creando, otra gallina de los huevos de oro. A Mikey lo tiene en la mira para su diamante, pero lo quiere con menos energía.

Mikey regresa el 29 de febrero al cuadrilátero, en Frisco, Texas, se enfrenta a Jessie Vargas, y no piensa en la derrota, ya repuesto de la zarandeada que le dio Spence Jr., vuelve a la carga, quiere el campeonato mundial Welter.

“Creo que hay mucho más que puedo hacer en 147 libras”, dijo García a Boxingscene.com. “La pelea de Spence no fue mi noche y no fue la pelea que quería pelear, simplemente no pude actuar y de vez en cuando tienes una noche libre y resultó ser esa noche para mi. Necesito mostrarles a mis fanáticos y al mundo del boxeo que puedo hacer mucho más en peso Welter. Siento que tengo mucho más que lograr y sé que lo haré. Estoy en el mejor momento de mi carrera. No hay que mirar atrás o detenerme en este momento”.

Y por ahí estaré atisbando.