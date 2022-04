San Miguel el Alto, un narco-desafío más

Sin resolverse aún las viejas y recientes agresiones a miembros de la clase política y gubernamental y a agentes policiales en Jalisco, vino un nuevo desafío de los grupos delincuenciales a las autoridades.

Por decir los casos más sonados y lo ocurridos en las últimas semanas, sigue sin esclarecerse el asesinato del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval; no sabemos nada del móvil del homicidio del ex diputado priista José de Jesús Zúñiga Mendoza, ni del ataque a policías de Jocotepec que dejó dos muertos, ocurridos el mes pasado.

Mención aparte merece el caso del agente del Ministerio Público de la Fiscalía estatal Luis Fernando Ayala Morales, a quien los delincuentes acribillaron de más de 60 disparos de armas largas cuando llegaba a recoger a su hija al colegio. Era a plena luz del día en una transitada zona de Tonalá, pero los sicarios se movieron con toda libertad causando pánico entre alumnos y padres de familia.

Esa libertad de actuar sin que ninguna corporación federal, estatal o municipal haya intentado siquiera perseguirlos, parece extenderse como un manto de impunidad en el proceso de la investigación que hacen sus propios compañeros y que no han logrado detención alguna. A decir del Fiscal, Luis Joaquín Méndez, se han revisado los videos del momento de la agresión y las líneas de investigación tienen que ver con los casos en los que le tocó participar en su reciente llegada al área de detenidos. En ese sentido, sigue sin confirmarse si la agresión vino tras la vinculación a proceso que hizo el finado MP días antes de que lo mataran, de un comando que viajaba en una vagoneta cerrada y sin ventanas con chalecos antibalas con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y pertrechos de asalto, pero sin armas. Aquí la duda que persiste es por qué si la detención la hicieron elementos de la Guardia Nacional (GN) los detenidos no fueron remitidos a la Fiscalía General de la República.

El último narco-desafío a las autoridades federales y locales en Jalisco vino el lunes que la Policía de San Miguel El Alto se unió a la larga lista de corporaciones municipales tocadas y amenazadas por grupos del crimen organizado.

Aquí lo grave es el sentimiento de vulnerabilidad e indefensión con el que queda la población luego de enterarse que en pleno arranque de actividades en el Ayuntamiento, un grupo de delincuentes es capaz de irrumpir y llevarse a la que tomaría posesión como nueva jefa de la Policía de San Miguel El Alto, al sub director y a tres escoltas, para luego liberarlos golpeados.

Si eso les pasa a los policías que en teoría los deben proteger, qué pueden esperar ellos como simples mortales. Y lo peor es que es la historia de la gran mayoría de las policías municipales de Jalisco y del país.

jbarrera4r@gmail.com