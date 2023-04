Hoy inicia la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en primavera-verano, y el equipo Mariachis de Guadalajara que participa en la Zona Norte del circuito abre en casa enfrentándose en serie de tres cotejos a los Saraperos de Saltillo.

Será la tercera campaña en esta liga del escuadrón titular de la franquicia asentada en la zona conurbada que conforman la ciudad capital de Jalisco, temporada que inician con ánimo renovado, buscando borrar los malos recuerdos que dejaron en la mente de la fanaticada los malos resultados que la escuadra local obtuvo el año pasado, que vino a mermar la apenas tímidamente creciente afición al nuevo equipo de casa jugando en el béisbol veraniego, tras que el conjunto había tenido un muy buen desempeño en su primera incursión anual, hace dos temporadas, cuando logró concluir esa campaña como el mejor equipo en casi todos los departamentos tanto ofensivos como defensivos, habiendo acariciado la ilusión de obtener el campeonato, más quedándose en el camino al perder la serie final por el banderín de la zona norte ante Los Toros de Tijuana que a la postre obtendrían la corona al llevarse ese año la gloria en la denominada Serie del Rey, la que disputan los ganadores de la Zona Norte y de la Zona Sur, más no obstante la derrota señalada y no haber podido campeonar, dejando en esa época un grato sabor de boca en la novel afición que de alguna forma empezó a seguirlos, apoyándolos al acudir a presenciar los cotejos en casa.

Hay que recordar que la subsecuente campaña, la 2022, segunda de la organización en el concierto de la liga veraniega de béisbol, fue un fracaso y provocó el derrumbe en cuanto al respaldo del público en cuanto a acudir al estadio a brindarle ánimo a su nuevo equipo favorito del béisbol estival, siendo que ahora, en esta campaña por iniciar hoy, la directiva espera que con un gran desempeño deportivo y buena organización logística, administrativa y adecuada labor comercial que beneficie tanto al conjunto como a los aficionados, generar nuevamente la atracción para que el público fanático del deporte Rey acuda en mayor medida al parque de pelota y respalde al conjunto blanquinegro local, ya que sin apoyo de los aficionados es muy complejo preservar un buen roster competitivo toda vez que aun siendo interesante el ingreso a través de patrocinadores comerciales, no es suficiente para mantener el costo de un equipo sólido, siendo importante el ingreso por concepto de adquisición de boletaje de ingreso (taquilla) más el consumo de alimentos y bebidas más lo relativo a la adquisición de mercancías alusivas al equipo o souvenirs de distinto tipo, lo que generalmente tiende a escasear si la novena no es exitosa deportivamente y además no funcionan los esquemas de atracción como un deporte espectáculo que es el béisbol biwn organizado como tal.

Con nuevo Manager y un roster del que se espera el mejor desempeño posible, la directiva y la afición anhelan que Mariachis vuelva a tener el éxito que tuvo hace dos temporadas cuando recién se afincó en Zapopan con buenos augurios. Habrá qué verlo, pero más aún, será menester apoyar en lo posible para exigir la mejor respuesta a ese respaldo popular y comercial. Habrá que esperar que el público responda y en el caso de Mariachis le otorgue el beneficio de la duda y le respalde en tanto el equipo tienda a responder adecuadamente satisfaciendo a la noble afición.

