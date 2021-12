Reviven juicios

Aunque todos los gobernantes presumen que combaten la corrupción, la semana pasada les confirmamos que la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco sumaba tres mil 907 investigaciones desde 2018, de las cuales sólo tres habían derivado en sentencias condenatorias, tras los fallos en el Poder Judicial. Pues ayer la Fiscalía presentó un informe de actividades, pero la noticia fue que los ex secretarios estatales del PRI, Miguel Castro, Daviel Trujillo y Salvador Rizo serán enviados a juicios orales, ante las presuntas anomalías en la entonces Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, ya que se agotaron los amparos y las apelaciones. Se les acusa de uso ilícito de atribuciones y facultades en la pasada administración, pero ya se nos había olvidado el tema.

Mientras los señalados niegan las anomalías, llama la atención que otros ex funcionarios polémicos siguen como si nada en las calles. Por ejemplo, el ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, ya tramitó más de 100 amparos para no pisar la cárcel.



* * *



Está claro que a los mal llamados “ciudadanos libres” les molesta que la coyuntura trastoque su “exitosísima” agenda. Ayer, mientras en el pleno del Congreso de Jalisco se guardaba un minuto de silencio en honor al ex gobernador Aristóteles Sandoval, el coordinador de la bancada anaranjada, Quirino Velázquez, se entretuvo enviando mensajes por su celular, en una clara falta de respeto.

Al parecer, lo único que parecía importarle era subirse al tema de la muerte de Vicente Fernández y dar un merecido reconocimiento a la familia del charro de Huentitán.

A lo mejor se fue con la finta de que el asesinato de Aristóteles ya “está resuelto” -según el actual gobernador-, pero todavía falta que encarcelen a los responsables materiales e intelectuales.

Ayer, familiares y amigos del exgobernador exigieron otra vez justicia.



* * *



Antes de irse de vacaciones, los diputados y las diputadas locales siguen afanados en subirse a los temas de moda. Ahora pretenden colgarse de la ola rojinegra y plantean entregar un reconocimiento al Atlas por su reciente campeonato.

La diputada emecista Claudia Salas presentó la “oportuna” iniciativa. Parece que los nuevos legisladores y legisladoras están más preocupados en ver qué tema es tendencia en las redes sociales, ya que en mes y medio en sus cargos han planteado reconocer al piloto Sergio Pérez, a Vicente Fernández y ahora a los jugadores atlistas.

Con tal de figurar, no tienen el menor reparo en cambiar de camiseta, ya sea de partido político, de deporte o de equipo de futbol.