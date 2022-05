Revancha, porque Bivol no es negocio

La pelea se desarrollaba de acuerdo al vaticinio de muchos aficionados, Dmitry Bivol, en rounds de sombra, apenas marcando el jab; “Canelo”, caminando hacia delante, con los guantes pegados al rostro, presumiéndose acorazado, un fuera de serie, con la mejor esquina del mundo.

En el segundo tercio, el tapatío buscó las cuerdas para crear una sociedad, y a través de su natural velocidad contragolpear al ruso, no le alcanzó, por su menor talla y alcance.

El público, experto, mantenía su vaticinio, que se robusteció en esos rounds, del quinto al octavo, en los que históricamente baja de intensidad “Canelo”. El ruso, con mayor estatura y alcance, castigaba con precisión el rostro del jalisciense, repeticiones que ingresaban como cuchillo en mantequilla, lo podía noquear, pero se retiraba, parecía que lo quería en la vertical.

El encuentro se había hecho adulto, el guión seguía su curso, el favorito noquearía en los últimos capítulos. El campanazo final se dirigió a los jueces para que emitieran su veredicto. El público presente, y de otras tantas entidades que siguieron las acciones, esperaban que el gritón nombrara como ganador a Saúl “Canelo” Alvarez, pero llegó la sorpresa, ganó el boxeo, perdió el negocio. Triunfo para Dmitry Bivol por decisión unánime.

Saúl “Canelo” Alvarez y Dmitry Bivol, se enfrentaron el sábado 7 de mayo en la T-Mobile Arena, en Las Vegas, el ruso expuso su campeonato mundial Semicompleto AMB.

Bivol era conocido en su división, pero no era nadie en las grandes ligas, en las que se pagan las enormes bolsas en millones de dólares. Al ser elegido por el tapatío como siguiente adversario, el campeón se sacó la lotería, dio un brinco enorme en popularidad, ganó dos millones de dólares en bolsa, y se mantuvo como campeón mundial Semicompleto AMB. Pero no es taquillero, no es negocio.

A nadie le conviene que los actores de ese sábado vuelvan a sus respectivos caminos, el ruso para continuar como un campeón mundial más, el jalisciense en descenso su popularidad, porque mientras lo promovió Oscar de la Hoya tuvo varias peleítas y tres encuentros de los llamados grandes, Floyd Mayweather Jr., y “GGG” Golovkin, en dos oportunidades. Como agente libre ha elegido adversarios de pacotilla, sin lograr ganar hasta hoy una pelea grande de manera convincente, que lo consagre y lo eleve al nicho en el que se admiran a los Salvador Sánchez, Rubén Olivares, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, y un increíble etcétera de enormes ídolos y ex campeones mundiales mexicanos.

Las Vegas es negocio, las tarjetas de los jueces designados por la Comisión Atlética de Nevada para el encuentro “Canelo”-Bivol, son idénticas en puntuaciones round por round, para sumar también con el idéntico 115-113 a favor del ruso, lo que hace imaginar un primer escenario, se avecina gigantesco negocio, la revancha, que podría regresar todo a su lugar, victoria para Las Vegas, victoria para “Canelo”, y Bivol engordaría su cuenta bancaria, y que le vaya bien. Segundo escenario, otro revés para el jalisciense, y el inicio de su descenso boxístico.

Y por ahí estaré atisbando…