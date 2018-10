Resumen de la temporada regular

1 Khris Adrián Davis

Esta campaña ha sido un sueño para el jardinero izquierdo de Oakland candidato al MVP de la Liga Americana. Terminó con 48 jonrones, 123 carreras impulsadas y 98 anotadas.

2 Anthony Michael Rendón

El segundo bateador más productivo de nuestra lista, con 24 vuelacercas y promedio de .308, que casi llega a las 100 remolcadas. Lástima que a su equipo no le alcanzó para meterse a Playoffs.

3 Víctor Arano

El número mágico fue el 60 en su primera temporada en las Mayores, pues curiosamente esos fueron los partidos en los que participó, los ponches que se apuntó y los innings que lanzó.

4 Óliver Pérez

Fue hasta junio cuando el gran Terry Francona pidió que lo trajeran, y vaya que le respondió, al colocar ese 1.39 de efectividad. Ahora sueña con coronarse en la Postemporada con Cleveland.

5 Roberto Osuna

El mejor pitcher mexicano de los últimos años llegó al equipo campeón tras un desafortunado incidente personal en su antigua ciudad. Ahora tiene la oportunidad de buscar el bicampeonato.

6 Joakim Soria

Tras iniciar el año con los White Sox, su consistencia fue recompensada con un traspaso a Milwaukee, y ahora tendrá la revancha de su única participación en Postemporada, que fue para el olvido.

7 Héctor Velázquez

La primera mitad de 2018 fue espectacular. Después no pudo mantener el paso y bajó su rendimiento un poco, pero aun así le debería alcanzar para ver acción en octubre.

8 Sergio Romo

Se acercó a sus mejores épocas con San Francisco, pues mostró una versatilidad increíble, al abrir incluso algunos juegos, y hasta hacerla de tercera base. De los jugadores más entretenidos en la Liga.

9 Christian Villanueva

El novato jalisciense parecía que volaba en los primeros dos meses de la campaña, y se perfilaba como candidato a Novato del Año; el problema fue que perdió consistencia en sus turnos al bate.

10 Jorge de la Rosa

Tuvo un paso muy aceptable con Arizona, pero el cambio a los Cachorros le ha venido todavía mejor. Desde su cambio a principios de agosto, su porcentaje de efectividad es de 1.29.

11 Aaron Sánchez

Mientras estuvo sano, su desempeño fue bastante aceptable, el problema es que una lesión en el dedo índice derecho lo marginó por dos meses del diamante, y le cortó el ritmo.

12 Marco Estrada

Firmó su año más flojo desde 2010, y fue raro verlo tan descontrolado en ciertas salidas. El bajo nivel de su equipo no ayudó, pero aun así no es excusa para que no haya lanzado mejor.

13 Yovani Gallardo

El michoacano es otro que desde el principio tuvo muy bajo nivel con Cincinnati; fue dado de baja después de tres aperturas. Dos meses después Rangers le dio otra oportunidad y mostró mejoría.

14 Jaime García

Fue otro abridor de Toronto que tampoco funcionó, y fue cambiado a los Cachorros. Lo que quizá no esperaba, es que sería utilizado más como un relevo largo y no para iniciar los partidos.

15 Alex Verdugo

Gracias a ese promedio de bateo de .260, el joven toletero tuvo cada vez más turnos hacía el final de la temporada, e incluso tiene alguna posibilidad de ver acción en Playoffs.

16 Luis Cessa

Curiosamente, en el mes que más actividad vio fue en septiembre, y aunque no brilló del todo, su desempeño en el montículo fue adecuado, y también podría tener actividad en Payoffs.

17 Julio Urías

Como su grave lesión lo ameritaba, ha sido reincorporado muy cuidadosamente, y hasta el momento ha lanzado tres cortos, pero exitosos relevos en los que no ha permitido carrera limpia.

18 Luis Fernando Urías

El joven sonorense apenas vio actividad en el último mes, y la verdad es que no terminó por aprovechar del todo la oportunidad, pues casi no logró embasarse.

19 Fernando Salas

Se convirtió en agente libre después de que Arizona decidió no contar más con sus servicios, y se mantiene en las filiales de Atlanta en espera de una oportunidad.

20 Adrián González

Tres meses con los Mets en los que no pesó a la ofensiva como se esperaba, y ya no pudo contratarse con nadie. Existe una gran posibilidad de que haya sido su final en Grandes Ligas.

21 Miguel González

Temporada para el olvido, si es que se le puede llamar así a tres malas salidas, antes de lesionarse del manguito rotador de su hombro derecho por el resto de la campaña.