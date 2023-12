Reprobados

Recién salimos del jaloneo entre Gobierno federal y padres de familia sobre los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 cuando la semana pasa nos reciben con otra noticia: a nivel global México se encuentra entre los últimos países en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), el cual mide el desempeño de alumnos de 15 años alrededor del mundo.

De acuerdo con la información publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organizadora del test desde el año 2000, México se encuentra por debajo del promedio internacional. Estamos en el puesto 57 de los 81 países evaluados.

Si bien el examen se realiza cada tres años y suspendió su aplicación en 2021 por el periodo de confinamiento del COVID-19, luego de que el mundo volviera a la educación presencial las sorpresas no se hicieron esperar con los resultados. De los 81 países evaluados el año pasado, Asia fue la región con los mejores puntajes. Singapur continúa a la cabeza de la tabla seguido de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Macao y Hong Kong.

De la región Latinoamérica Chile fue el país mejor ubicado en el sitio 37, pero México quedó 20 peldaños por debajo. Canadá se posicionó en el sitio nueve en matemáticas y en el octavo en ciencias y lectura; Estados unidos sólo alcanzó a figurar en el sitio nueve en lectura, quedando fuera en las otras dos. Curioso teniendo tantos Premios Nobel en ciencias, medicina y economía…

La tendencia de género reflejó que los varones tuvieron un mejor desempeño en matemáticas mientras que las jovencitas avanzaron en lectura. En México, de los alumnos evaluados, los jovencitos superaron a las chicas en matemáticas por 12 puntos, mientras que las jovencitas superaron a sus compañeros por ocho puntos en lectura, y este fenómeno se identificó en al menos 40 países con porcentajes similares.

¿Qué hace a Singapur una potencia educativa? Este pequeño país de tan sólo seis millones de habitantes e independiente de Inglaterra hace tan sólo 60 años superó un pasado de pobreza y ahora cuenta con una de las mejores economías mundiales; sin embargo, es directamente proporcional a la restricción que viven sus habitantes y a una exigencia para ingresar a escuelas de élite -antes de la independencia sólo la aristocracia podía acceder a la educación- lo que obligó a una permanente educación extracurricular para aprobar el examen de ingreso a la secundaria y desde temprana edad los niños tienen una agenda educativa tan estricta que muchos de los alumnos que no aprueban el examen son estigmatizados y entran en periodos de ansiedad y depresión al grado de alarmar al sistema de salud por el alza en el número de suicidios entre la población adolescente, ya que es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 29 años -mientras que en el resto del mundo se considera la cuarta causa de muerte en el mismo rango de edad-.

En contraste, en un país como el nuestro, donde el confinamiento reflejó otra pandemia: la violencia de género, se le ha prestado particular interés a la salud emocional de los alumnos. En un estudio realizado también por la OCDE de manera lateral a la prueba PISA, se examinó la felicidad de los estudiantes en las aulas considerando -entre otros aspectos- el bienestar material, cultural y psicológico. En este sentido, en los países con mejor puntaje académico -como Singapur- los estudiantes declararon tener un gran miedo al fracaso y un limitado acceso a las actividades extracurriculares; a diferencia de países latinoamericanos por debajo de la media donde se encontraron alumnos con niveles más bajos de ansiedad y un mayor enfoque en los deportes.

Una vez que los resultados fueron publicados, ¿qué sigue? En el Quinto Informe de Gobierno del Presidente López Obrador se abordó de todo en materia educativa: inversión, matrícula y abandono, pero no se habló del avance académico. Yo esperaría por lo menos que hubiera un replanteamiento, no sobre la Nueva Escuela Mexicana -ese es sólo un nombre para la propuesta educativa de este sexenio y sabemos que cada gobierno tiene uno propio- sino sobre el aporte al desarrollo educativo: ¿hasta cuándo se incluirá lengua extranjera en la educación básica en las escuelas públicas, talleres enfocados en ciencias o clubes de lectura?; desde 2003 México no había estado tan bajo en los índices educativos internacionales y no creo que el gobierno esté diseñando una estrategia para revertirlo, al menos no en lo que resta del sexenio. Ojalá me equivoque.

