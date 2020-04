Repensar lo positivo

La pandemia nos hace reflexionar muchas cosas; pero sobre todo valorar otras. Una de las ventajas, es que estamos en una pausa. Es un momento de reflexión de lo que hemos sido frente a lo que queremos ser; después de ésta situación. Vale la pena revisar lo valioso que tenemos y también nos toca revisar lo negativo que hemos sido y el daño que hemos hecho.

Tener esperanza de que todo cambie a favor de una vida mejor, nos incita a que seamos capaces de hoy sembrar la semilla qué deseamos cosechar en un futuro, cuando la tormenta amaine.

¿Cómo quieres vivir la vida después de ésta situación?

A.- Ahora sí voy a considerar más la salud, la higiene mental y emocional. B.- Vivir amontonados en las grandes ciudades, en lugares saturados en grandes edificios y aglutinamientos masivos, ya no resulta la mejor opción. En New York hay muchas personas que se están saliendo, para volver a vivir en las zonas rurales. C.- Apreciar a la familia, las manifestaciones de afecto, la cercanía íntima y lo importante que son las amistades. D.- Muchas profesiones se podrán realizar desde casa, habrá que ir pensando cuáles y de qué manera se va a proceder para incrementar la eficiencia y creatividad. E.- Ir a la escuela ya no va a ser la mejor alternativa, se podrá hacer de una manera virtual, en lugares diseñados para éste nuevo sistema escolar. F.- El transporte colectivo, menos masivo y con sana distancia, va a ser mucho mejor. Menos traslados y en vehículos alternativos. G.- Más armonía y respeto a la naturaleza. H.- Contar con cuidados preventivos, una vida más enfocada a la calidad y bienestar. I.- Los eventos masivos serán cuestionados.

¿Qué cambiarías?