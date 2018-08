Regreso de Orbelín en Semana redonda

Apenas hace unas semanas se hablaba de crisis en Chivas. ¿Hoy podríamos hablar del despertar del Rebaño? Yo creo que hay que tomarlo con calma, la exigencia cada vez será mayor y sería un error caer en triunfalismos después de sumar tres victorias consecutivas en Liga. Falta ver al Rebaño ante equipos que puedan ser parámetro para medir de qué está hecho el equipo de Cardozo.



En mi columna anterior les hablaba de “Chofis” y el nivel que poco a poco ha ido tomando, pero no podemos ignorar lo que está haciendo Walter Gael Sandoval ni tampoco Orbelín Pineda. Gael se adueñó de la titularidad después del juego que dio en Copa ante Morelia marcando un doblete, desde entonces ha sido titular en Liga teniendo actuaciones destacadas.



El tema de Orbelín Pineda merece mención aparte. Desde su llegada al club hemos esperado que llegue el momento de la consolidación, no me refiero a sólo verlo de titular, más allá de que en cada partido no falte en el 11 inicial. Creo que es momento de que explote la calidad que le conocemos y que él mismo sabe que tiene.



El viernes en el Clásico Tapatío, Orbelín tuvo una actuación destacada, pudo haber marcado un doblete, pero Pepe Hernández se lo impidió. El gol que hizo en el Jalisco le regresó la alegría, aunque en realidad esa nunca la ha perdido, basta ver cómo se divierte en los entrenamientos.



Orbelín es de esos jugadores que quizá muchos técnicos quisieran tener en su equipo, no sólo es habilidoso y con condiciones técnicas envidiables, también es de esos jóvenes que le inyectan alegría a un vestidor y que disfruta de cada entrenamiento, por más exigente que sea.



No sé ustedes, yo espero verlo festejar más seguido con esa pirueta que ya extrañaba, eso significará que “Orbe” está de vuelta, y que quizá lo volvamos a ver en Selección Nacional, seguramente él sueña con volver y tiene su mira puesta en la próxima Copa del Mundo.



Estamos a unos meses del Mundial de Clubes y ahí, estoy segura, que podríamos ver la mejor versión no sólo de Orbelín Pineda, también de quienes sueñan con algún día emigrar a Europa. Mejor vitrina no podrán tener, de ellos dependerá mostrarse y llamar la atención, pero por ahora deberán destacar en su club y llenarle el ojo a su técnico.