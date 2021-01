Reformas a la Cámara de Diputados

Un buen amigo desde la adolescencia el Lic. Juan Manuel Fernández de Castro me envió por WhatsApp un mensaje que recibió de Coparmex solicitando una enmienda a la Constitución mexicana para corregir el derroche irresponsable en un Congreso que originalmente fue bueno, pero que con el tiempo ha perdido el rumbo y ha dejado de representar al pueblo de México para nivelar el poder que se está concentrando en el Ejecutivo.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es la Cámara baja del Poder Legislativo Federal de México, integrado junto con el Senado de la República.

Está formada por 500 diputados, 300 elegidos por votación y 200 nominados por el principio de representación proporcional de la votación obtenida por los partidos políticos.

Para ser diputado se requiere, entre otros requisitos, ser mexicano por nacimiento, tener 21 años, ser originario de la Entidad federativa que representa, ser vecino de ésta, con residencia efectiva de más de seis meses. No se requiere nivel alguno de escolaridad, no están sujetos a exámenes físicos ni mentales, ni antecedentes penales, tan sólo que no sean titulares de algún organismo del sector público o del Ejército.

La Cámara de Diputados tiene manga ancha en el manejo de su presupuesto y en cada cambio de representantes se encargan de aumentar sus prestaciones y privilegios. Es por esto que Coparmex envió un mensaje en el que pide nos unamos todos los ciudadanos para modificar la Constitución y poner limitaciones a la voracidad con que se manejan. Está contenida en 20 puntos, de los cuales destaco los siguientes: eliminar la pensión por jubilación ya que el periodo es de tres años con posibilidad de reelegirse por otros tres, después de los cuales continúa recibiendo una pensión vitalicia. No deberán votar sus aumentos de sueldo que no deberán exceder del doble del porcentaje que se haga al salario mínimo, eliminar los seguros de gastos médicos, para eso está el ISSSTE, prohibir asignación de bonos y gratificaciones de cualquier tipo. Suprimir el aguinaldo anual que es una prestación que por ley se otorga a los trabajadores. Los diputados no son empleados del Gobierno, son electos por el pueblo. Debe eliminarse el fuero. Deben agregarse como requisito para acceder al cargo exámenes de conocimientos, aptitudes, psicológico y toxicológico, antes y durante su periodo. No deberán salir del país durante su periodo, excepto por comisiones de representación otorgadas por el Congreso. El grado académico deberá ser mínimo de maestría, calidad moral y eficiencia laboral en sus ramos. Deberá procurarse escoger intelectuales con prestigio como candidatos, sobresalientes en el desempeño de sus áreas para garantizar que van a trabajar en beneficio de México y no de sus intereses particulares. Deberá demostrar eficiencia en su cargo, no nada más ocupar su curul. Pueda ser despedido por servir a intereses particulares y, si no, puede ir a prisión.

A lo anterior agrego que no deberían darse apoyos para casas de enlace, ni celulares, guardias de seguridad ni otro tipo de prestaciones. Los asesores deben ser especialistas en su ramo, que trabajen para toda la Cámara y no que cada diputado nombre varios asesores entre los que incluyen a familiares.

Espero que los amables lectores hagan eco de estas propuestas de Coparmex y se reforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.