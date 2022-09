Reformar ingresos para mejorar servicios públicos: una agenda impostergable en todo México

Por: Everardo “Lalo” Gutierrez Castañeda*

¿Por qué deben mejorar los ingresos municipales en México? ¿Por qué el gobierno debe cobrar más impuestos a los que más tienen?

Tamazula es un municipio del sur de Jalisco que cuenta con cerca de 45 mil habitantes. Un pueblo de gente con una fuerte cultura del trabajo y una arraigada tradición por la siembra de la caña. Aquí entendemos el valor de la industria azucarera y sabemos que esta no podría ser lo que es, sin la riqueza de nuestros recursos naturales. Características geográficas como el acceso al agua y a la tierra fértil debido a su inigualable ubicación a las faldas de los cerros de la Sierra del Tigre convierten a Tamazula en un gran lugar para laborar y para vivir.

Desde el Ayuntamiento sabemos que el trabajo de los obreros en el campo y de los comerciantes con sus negocios es fundamental para el sano funcionamiento de la economía regional de nuestro municipio. En nuestra ciudad hacen compras personas de diferentes pueblos y se abastecen para sus necesidades del día a día vecinos de comunidades como San Vicente, Contla, Santa Rosa o Santa Cruz del Cortijo entre otras. Por eso, para aumentar la calidad de vida de todas las personas es clave mejorar los servicios públicos a traves de finanzas municipales sanas que garanticen al Ayuntamiento la capacidad económica para aumentar la inversión pública que hará posible más obras para beneficio de todos los habitantes.

Conscientes de la responsabilidad que esta herencia implica para el gobierno actual fue que tomé la decisión de proponer una nueva ley de ingresos en el municipio la cual gracias a la votación en el cabildo ya fue aprobada. ¿Por qué? Porque el PAN y PRI se beneficiaron por décadas de la omisión durante sus gobiernos, porque funcionarios públicos del municipio dejaban la ruta preparada para que inmobiliarias construyeran sin permisos de obra y sin seguir lineamientos, ni reglamento alguno. Como dice el dicho popular, se hacían “de la vista gorda” para beneficio de unos cuantos privilegiados.

¿Cuál es el efecto de que un desarrollo inmobiliario no tenga acceso a la red de agua potable o al drenaje a causa de la falla por parte de las anteriores autoridades? La respuesta es que las personas que allí habiten verán deteriorada su calidad de vida, no solo por no contar con estos servicios públicos indispensables si no porque las personas que compran pueden sentirse estafadas (con toda la razon), para luego abandonar sus propiedades y luego estas ser zonas proclives para la violencia o el delito.

¿Cuál es el impacto que tiene un desarrollo agropecuario o de extracción de materiales que tiene ventas y actividad empresarial sin haber pagado licencia o predial? Impactos ecológicos irreparables. Acaparamiento de aguas superficiales y del subsuelo con pozos ilegales. Cortes en los escurrimientos naturales de agua en las cañadas de los cerros y pérdida de hábitat natural para diferentes especies como aves, reptiles y mamíferos.

En otros municipios también podemos ver estas consecuencias nocivas por la falta de orden, como en la cabecera municipal de Zapotlán El Grande en donde en cada lluvia escurren por sus avenidas grandes cantidades de barro y lodo provenientes de zonas más altas en donde haciendo “desmontes” provocan que el material removido luego sea arrastrado por la corriente. Que decir también del caso Zapopano con el desborde del Arroyo El Seco en las faldas del Bosque de la Primavera que dejó damnificadas a cientos de familias tapatías a causa de la voracidad de quienes quieren hacer negocio con las áreas naturales protegidas.

Académicos especialistas en economía coinciden en que la problemática de la falta de recaudación municipal en México es un problema generalizado en todo el país y que este debe de ser atajado cuanto antes. Por ejemplo, la Doctora en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Londres Monica Unda (2021) afirma que los tres niveles de gobierno, incluido el municipal, deben de hacer un mejor trabajo para lograr aumentos en el presupuesto público y que muchas veces esto no sucede porque los alcaldes le tienen miedo al costo político de hacer lo correcto.

Según Unda, los municipios mexicanos recaudan una cantidad promedio que equivale al 22% de sus ingresos. En el caso de Tamazula menos del 10% del presupuesto del año 2022 proviene de la recaudación municipal, esto quiere decir que nuestro municipio recauda cuando menos 50% menos que el promedio de los municipios en México.

Como se puede deducir de las cifras anteriores esto frena la capacidad económica del Ayuntamiento para realizar acciones que son de primera necesidad como contratar más personal para la atención ciudadana, así como reparar carreteras, arreglar calles, drenajes, parques y banquetas que es ya muy necesario rehabilitar.

En el mismo sentido se ha expresado también ya en días pasados el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Paramo, a traves del periodico El Financiero en donde mediante un artículo publicado el 26 de Agosto afirmó que los municipios deben “buscar menor dependencia (de la federación y de los estados), mayor eficiencia recaudatoria y políticas de gasto transparentes y austeras”

Por otra parte contar con arcas municipales limitadas impacta también con la postergación de políticas públicas de mayor calado que son necesarias, como construir infraestructura de acueductos para utilizar nuestras presas de mejor manera, así como plantas de tratamiento de agua para poder reducir riesgos a la salud de las tamazulenses y los tamazulenses que viven a orillas de ríos y arroyos.

En conclusión, en campaña afirmamos que llegábamos para trabajar por causas que no son nada sencillas pero que son urgentes de resolver. Esta nueva ley de ingresos para el municipio es una de ellas. También dijimos que tomaríamos decisiones difíciles que otros evitaron tomar por flojera, ineptitud o compadrazgos inconfesables. Con esto demostramos que estamos trabajando para atender las necesidades de nuestro pueblo y poniendo todo nuestro empeño para lograr reformas que serán indispensables para un mejor futuro en Tamazula de Gordiano.

Referencia bibliográfica:

Unda, Monica (2021) Conferencia virtual “Why is México so Unequal?” organizada por la Universidad de California, campus San Diego. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de: https://www.youtube.com/watch?v=vTI4_wVdC5I&t=2s



*El autor es presidente municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco