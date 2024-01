Reapariciones…

Sorpresas que da la vida. Sobre todo en año electoral.

Ya todo el mundo sabe que algunos de los políticos más cercanos al extinto ex gobernador Aristóteles Sandoval están en la campaña de Claudia Delgadillo, pero uno de los personajes de los que se ignoraba su paradero, reapareció.

Hablamos de Alberto Lamas. Después de haber sido el influyente coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas de Aristóteles Sandoval, prácticamente había desaparecido de la escena pública. Se hablaba de un autoexilio en Estados Unidos, por aquello de las carpetas judiciales, pero no. Nos cuentan que vive en Guadalajara y anda muy campante. Es más, se afirma que no tiene ningún pendiente con la justicia y que está trabajando en un proyecto electoral. Y que no es moreno ni tampoco tricolor.

¿Pues a quién estará apoyando?



* * *



En el homenaje que se rindió ayer por el 50 natalicio del ex gobernador Aristóteles Sandoval, otro que salió a la luz pública luego de más de cinco años de no aparecer fue el ex secretario General de Gobierno, Roberto López, quien con ello calma los rumores de quienes decían que ya se había vestido de guinda como muchos de sus ex compañeros.

El mejor conocido como “El Chino” López fue uno de los oradores y dejó en claro su militancia priista e hizo un llamado a los presentes a seguir trabajando desde esa trinchera tricolor.

Así que ahora veremos si tomará un papel activo en este periodo electoral para fortalecer a su abanderada Laura Haro en esta alianza llamada “Fuerza y Corazón por Jalisco”.



* * *



Hablando de elecciones, después que el sábado 20 de enero se hizo oficial la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez en Movimiento Ciudadano, con el respaldo y la asistencia de Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, Mónica Montaño y el dirigente estatal Manuel Romo, ahora sigue la formalización de las candidaturas locales.

El próximo sábado 27 se realizará la Asamblea Estatal de Movimiento Ciudadano y, en el acto, se confirmará la candidatura de Pablo Lemus a la gubernatura.

Nadie espera sorpresas, pues.