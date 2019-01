¿Realidad o espejismo?

Apenas la semana pasada arrancó el Clausura 2019 y con ello un año que luce alentador para el equipo de José Cardozo. Y es que en apenas dos semanas logró sumar tres victorias de forma consecutiva, ante Xolos y Cruz Azul en Liga, y ante Cimarrones en la Copa MX.

Son apenas dos jornadas en Liga y el Rebaño empieza a ilusionar a sus seguidores, aunque muchos aún tienen dudas de qué tanto es una realidad o simplemente un espejismo lo que ha mostrado el equipo.

Hablemos un poco de lo que Chivas mostró ante Cruz Azul.

En lo personal, me gustó el juego del sábado, aunque lo dividiría en dos partes muy diferentes. El primer tiempo con poco fútbol y muy pocas oportunidades de gol, pero después me gustó lo que vi en el segundo tiempo.

Destaco a Fernando Beltrán, un joven que va ganando minutos y de a poco ganará experiencia al lado de un jugador como Jesús Molina, quien ha caído bien en el equipo rojiblanco. Hiram Mier, pese a un par de errores que cometió, también mostró cosas buenas en el partido, Jair Pereira se la rifó en varios lapsos del juego, incluso se llevó un balonazo que lo dejó sembrado por algunos minutos, pero evitó que corriera peligro la meta de Raúl Gudiño.

Mención aparte para Alan Pulido, de los más cuestionados desde tiempo atrás, pero en este arranque de Liga, junto con Isaac Brizuela, ha sido de lo mejor en el Rebaño. Su sacrificio y actitud son para resaltar. Carlos Cisneros tuvo un ida y vuelta muy bueno, lo único que le reprocharía al “Charal” es que pierde un tiempo en la última jugada y no toma la decisión correcta, pero fue quien a final de cuentas le dio el pase a Ronaldo Cisneros para estrenarse y darle tres puntos al equipo, a quien sólo le bastaron unos minutos para ser el héroe.

No demerito el trabajo del resto de los jugadores, todos corrieron, se sacrificaron, y para mí, merecidamente se llevaron los tres puntos.

No puedo dejar de comentar el tema “Chofis” López, quien podría ser operado de la rodilla izquierda por un quiste meniscal. Aunque el reporte médico no lo especifica, lo confirmé con el médico y en unos días se tomará la decisión de si será intervenido o no. De eso les hablaré la próxima semana, hay mucho que contar de este tema.