Reacomodo del tablero electoral

El fin de semana pasado se reacomodó el tablero de la política profesional en Jalisco de cara a las elecciones para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo, y los 125 ayuntamientos. El reacomodo mayor ocurre con el anuncio de la alianza electoral de parte de los partidos estatales Hagamos y Futuro que se suman a la coalición que encabeza Morena.

La alianza de Futuro y Hagamos con la Cuarta Transformación reacomoda el panorama electoral, pues fortalece la coalición que encabeza Morena y pone en riesgo la continuidad de Movimiento Ciudadano (MC) en el Gobierno en Jalisco. Sus implicaciones podrían ser nacionales, con la posibilidad de una derrota de MC y el eventual triunfo de Morena y aliados en el Estado. Con este anuncio, se perfilan tres fuerzas en la competencia electoral: MC por su propia cuenta, la alianza Morena-PT-PVEM-Futuro-Hagamos, y la coalición de Frente por Jalisco con los partidos tradicionales PAN-PRI-PRD.

Por su trayectoria política y por su discurso de cuestionamiento a la partidocracia tradicional, el anuncio de Pedro Kumamoto de sumarse a Morena ha concentrado la mayor parte de las notas de prensa y las reacciones en redes sociales. Una parte de las críticas, legítimas como el mismo Kumamoto lo reconoce, cuestionan que con esta decisión Futuro traiciona su postura y definición política de crítica a la partidocracia tradicional. A estas críticas el regidor por Zapopan ha respondido que la alianza con Morena no les hace traicionar principios y que se llegó a un acuerdo con base en coincidencias programáticas.

Pero una buena parte de las críticas vienen de actores políticos de MC y de cuentas o bots que responden a los intereses del actual partido gobernante en Jalisco. A pesar de declarar que no le preocupa esta alianza y que le hacen un favor a MC, el alcalde con licencia de Guadalajara y virtual candidato a la gubernatura por este partido cuestionó duramente el anuncio de la alianza, especialmente a Futuro y a Kumamoto, por supuestamente traicionar sus posturas y principios.

En su cuenta de Twitter, Pablo Lemus cuestionó: “Han surgido alianzas impresentables con Morena y los que decían ser el futuro; así es, se juntaron el agua y el aceite, pero no para el bien de Jalisco: lo que quieren es hueso”.

Pero más allá del mensaje retórico de demeritar la alianza, sería ingenuo no creer que el anuncio de la mega-alianza en torno a Morena no suscite preocupaciones entre los candidatos y dirigentes de MC. Y no sólo porque la alianza de Futuro con Morena hace que Kumamoto esté en condiciones de disputar la presidencia de Zapopan, sino que la suma de todos los partidos fortalecen la candidatura de Morena al Gobierno de Jalisco, con independencia del candidato que postulen.

Aunque Kumamoto y Futuro han acaparado más notas de prensa y reacciones en redes sociales, no debe subestimarse la alianza del partido Hagamos con Morena, porque revela el acuerdo entre el Gobierno de la Cuarta Transformación y el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara. Incluso en varios trascendidos se revive la posibilidad de que el rector general Ricardo Villanueva sea candidato de esta mega-alianza, posiblemente por la alcaldía de Guadalajara.

La contienda electoral de 2024 se completa con el anuncio, también el fin de semana pasada, de la conformación del Frente por Jalisco integrado por los partidos PAN, PRI Y PRD, aunque las tendencias que muestran las encuestas indican que la competencia será más fuerte será entre MC y la alianza que encabeza Morena.

A pesar de subestimar la mega-alianza en el discurso y en redes sociales, desde el actual partido gobernante deben reforzar sus estructuras y estrategias para poder enfrentar a la alianza que encabeza Morena. Dos factores parecen relevantes para que los candidatos de MC sigan arriba en las preferencias electorales: que Pablo Lemus cierre bien los acuerdos internos en el reparto de las candidaturas faltantes y la esperanza de que Enrique Alfaro cierre bien su gobierno y no aumente la desaprobación al mismo. Entre tanto, el reacomodo del tablero electoral anuncia una contienda mucho más reñida de lo esperado hasta ahora.