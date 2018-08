• Esta semana

No es posible entender como hasta la fecha la Línea 3 siga manteniendo a la ciudad como zona de desastre. El Centro se halla arruinado en vialidad, en mobiliario urbano, en banquetas, en muchas de las mismas casas, algunas, como las de Alcalde Barranquitas, en una zozobra permanente de que a cada nuevo temporal de nuevo se inunden. El agua sigue brotando del subsuelo sin que sepamos qué plan estén manejando para resolver el problema, ni cuáles son las razones de que el profundo túnel siga posponiendo al infinito su operación, como si esta línea finalmente fuera sólo a funcionar en los tramos elevados, como es natural, al no haber explicaciones claras y extensas de todos estos líos, acaba la gente pensando que existen “razones ocultas” que no quieren revelar, lo cual dispara las sospechas de todo tipo sin que haya poder en el mundo capaz de dispersarlas.

ATALAYA

Fanatismo, enfermedad milenaria

No es posible vencer a una idea, aun cuando sea retorcida, mediante la violencia, es necesario dar una respuesta congruente, sensata y convincente. La verdad es que el fanatismo conlleva ineluctablemente a la agresividad y no se puede encontrar a un fanático con sentido del humor, así como no es posible que alguien que sabe reírse de sí mismo, pueda llegar a convertirse en un fanático. El humor es una sabiduría innata que te permite ver con una nueva luz tus propias opiniones y las de los demás, dejando de lado aires de grandeza o superioridad y por tanto, logrando tener capacidad para entender al Otro, al que no piensa como tú, al que es distinto, sin necesidad de tener que llegar a asumir o aceptar como propias sus ideas y opiniones, pero respetando en todo caso esa manera diferente de pensar y ver la realidad. Pero el fanatismo es una enfermedad que puede ser contagiosa, cuando consideramos que nosotros tenemos la razón y a toda costa queremos convencer al Otro para que asuma nuestra manera de pensar y de ver las cosas.

Podemos evitar convertir nuestro anti fanatismo en un fanatismo anti fanatista, cuando asumimos la responsabilidad, no de destruir o acabar con el fanático, sino la de apoyar y lograr que la moderación y la tolerancia se incorporen a las formas de pensar en todos los órdenes, en los grupos o culturas distintas que conforman a la raza humana. No es posible fanatizar la lucha contra el fanatismo al intentar acabar con el mismo a como dé lugar, lo que solo reafirmará su posición de fanático, sino que debemos evitar la agresividad que es la madre de toda la violencia, para invitar y aceptar un diálogo razonable y civilizado, que nos permita aceptar la idea que otras personas no piensan igual que nosotros y sin embargo, podemos vivir en convivencia pacífica y compartir pensamientos, inquietudes y opiniones que nos podrán enriquecer mutuamente.

Por Sergio López Rivera

REGIONES

La conectividad en línea al 2020, abre otros horizontes y escalas a la comunicación

A través de las bases de datos distribuidas globalmente, el tráfico de datos de IP global en 2008, era de 37 peta bytes por mes, con ganancias de 177.7 billones de dólares. Ya en 2016, este tráfico de datos era de 96,054 peta bytes por mes. Y según estimaciones del McKinsey Global Institute, hacia el 2020, alcanzará la cifra de 35,054 peta bytes por mes, con unas ganancias de 578.3 billones de dólares.

En los últimos nueve o 10 años, este crecimiento en el tráfico de datos ¡ha aumentado 947 veces! De esta manera, disminuye los costos de transacción, al hacer posible que se procesen transacciones muy rápidamente (sin tener que acordar y poner por escrito los contratos) y prácticamente sin intermediarios (blockchains). Esto tiene un impacto potencial sobre costos y competencia que es significativo.

Sin duda, tal crecimiento exponencial de la conectividad en línea -que incluye una enorme cantidad de dispositivos conectados constantemente-, abre otras posibilidades al comercio y a toda clase de intercambios electrónicos. Así, de esta manera, se abren otros horizontes y escalas a la comunicación que hasta hace poco eran tema de ciencia ficción.

Por Margarita Camarena Luhrs

FILOSOFÍA COTIDIANA

Destinadas a no ser

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón; como para el Señor… y no para los hombres”. (Colosenses 3:23) Hablar de Inocencia, es un tema común, que la mayoría “asumimos conocer”; pero entenderla, vivirla y apreciarla, y sobre todo, respetarla, ya es tópico de razón, de valores y derechos humanos; de asumir responsabilidades.

La palabra inocencia nos remite en su etimología al latín “innocens”, de donde “in” es una negación, y“nocere” es producir un daño; por lo tanto algo inocente, es lo que no es destructivo ni dañino. Aplicado a los seres humanos, es la cualidad de alguien que no posee maldad, y suena lógico atribuirla a los niños. Ser inocente, equivale a carecer de conocimientos o experiencias vitales; siendo prácticamente vulnerable a los actos maliciosos de sus semejantes. Es sinónimo de ingenuo. Y son símbolos de la inocencia, la virgen y el cordero.

La pérdida de la inocencia, con engaños e incluso fuerza física, es un caso mayoritario de violencia intrafamiliar. Es la proclamación tácita de lo que podríamos mal–llamar, el “derecho al abuso”. Son innumerables los casos en los cuales, los propios padres –ambos o uno de ellos– otorgan más confianza al tío, al padrastro, a los primos o familiares mayores, que al hijo o hija que denuncian casos concretos; sobre todo en sus etapas iniciales. Provocando que el afectado se encierre en sí mismo, al sentirse traicionado, por quienes deberían de ser sus primeros defensores. Hasta que es demasiado tarde, surgen las consecuencias obvias, o terminan incluso en verdaderas tragedias, de depresión e incluso suicidio.

La violación, como acto aberrante per se, va mucho más allá de su violenta o simplemente engañosa forma física. Aun cuando en el caso de una mujer, no llegase a dejar consecuencias de embarazo, la huella emocional, es una marca casi imposible de borrar.

Y no sólo se viola a un inocente… jugar con el cariño ajeno, para simplemente complacer el ego, es también violar las ilusiones; hacer que se forje inútilmente, una esperanza sincera; abusar de un Alma en duelo, haciéndole creer la posibilidad de un romántico mañana, sin la mínima intención de compromiso. No se viola con palabras ni promesas, simplemente con acciones placenteras, que semejan instantes o flashazos promisorios –sin mayor afán que el blofeo del tahúr, para jamás tejer lazos y mucho menos asumir responsabilidades– para disfrutar la fina piel, sin respetar el Alma… Ensayos bien encubiertos, de relaciones “destinadas a no ser”, que culminan violando la intimidad.

Por Uriel Eduardo Santana Soltero

MERCADOTECNIA

Inseguridad y educación

Cruzan por los medios de comunicación noticias de ataques constantes, llamados justamente guerra como la que ocurriera en los finales de la Revolución y ahora narcotráfico, quede cualquier forma cobra vidas y aleja la tranquilidad.

En el escenario político con cambio de personas para ocupar los puestos gubernamentales a la partir del primer día de diciembre, en quienes surge la esperanza de encontrar la fórmula de estabilidad social sustentada en la Educación actualizada de acuerdo a las normas de ciencia y tecnología que reclaman comprensión y apoyo de la sociedad en un clima de unidad y comprensión.

Dios nos guarde de la discordia.

Por Carlos Cortés Vázquez