¿Quién vigila el engrudo?

Cuando hacíamos engrudo para alguna tarea o pega de pósters en la calle, lo primero que había que cuidar es que la mezcla de harina y agua en el balde no se hiciera bolas. El secreto era no abandonar la mezcla, batirla continuamente y cuidar la intensidad del fuego. En política sucede algo similar. No basta con mezclar los ingredientes correctos siguiendo la receta al pie de la letra, hay que atender permanentemente los asuntos para que no se hagan bolas.

Al gobierno de Enrique Alfaro se le está haciendo bolas el engrudo. Los temas complejos no se resuelven, se quedan ahí en la lumbre sin que se atiendan cabalmente. El escándalo del concurso de compra de maquinaria llamado A Toda Máquina sigue flotando en el ambiente, generando malos olores porque nadie ha sido capaz de sacarlo de la lumbre, aceptar lo que se hizo mal y darle para adelante. La relación del gobernador con los grupos de mujeres que protestaron por la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres nunca se compuso, a pesar de que se rediseñó completamente la estructura de la Secretaría de Inclusión nadie pegó los platos rotos. Ahora es el aumento al transporte lo que se hace bolas, porque nadie está cuidando los detalles, hay muchos funcionarios metidos en el tema, pero ninguno al frente.

El gobierno necesitaba urgentemente subir el precio del Tren Ligero y del Macrobús (BRT) porque aun antes de la entrada en operación de la Línea 3 el sistema ya era deficitario y el BRT se caía a pedazos. Lejos de afrontar el problema puntual recurrieron a una resolución del Consejo Tarifario sobre el precio de transporte de las rutas empresa, aplicaron parejo e hicieron pactos cupulares con los empresarios para, de buena voluntad, subir el salario 10 pesos diarios.

El engrudo comenzó a hacerse bolas porque el gobernador y su equipo basaron técnicamente su resolución en un Consejo Tarifario que ellos mismos no respetan y que desacreditaron cuando eran oposición. Con los mismos argumentos que ellos esgrimieron hace tres años, la Federación de Estudiantes Universitario (FEU) les exige ahora que hagan públicos todos estudios, no sólo la resolución, lo que irremediablemente llevará la discusión a un callejón sin salida. Por otro lado, el pacto con las cúpulas empresariales fue de saliva, expresiones de buena voluntad que no comprometen a nada. Como era de esperarse, los industriales ya comenzaron a poner reparos y condiciones para dar un aumento que, me temo, se quedará en la lista de los buenos deseos y compromisos incumplidos.

El engrudo se hace bolas en el gobierno de Enrique Alfaron porque hay demasiadas manos metidas en la cocina.

