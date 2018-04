Hace cuatro días, el grupo de candidatos independientes de Wikipolítica lanzó un reto a los candidatos a la Presidencia de la República para que cumplan con cinco cuestiones que están en la mente, en las preocupaciones y en las molestias de la gente, sin embargo, con este asunto de Donald Trump que sigue con las agresiones contra los mexicanos; y luego a nivel local con el anuncio de que Raúl Padilla López se suma a la candidatura de Anaya y lo mal que le fue al propio candidato del PAN, digo, de la alianza que integra ese partido junto con Movimiento Ciudadano y el PRD, en el ITESO; y, finalmente (para no ser exhaustiva), el mensaje de Peña Nieto en respuesta a las hostilidades trumpianas, pues el reto de los chicos de Wiki fue desplazado de la agenda mediática muy cargadita esta semana.

Sin embargo, los cinco puntos que proponen me parecen tan relevantes que los retomo y los comparto por si alguien no tuvo oportunidad de acceder a esta información que se generó en conferencia de prensa apenas esta semana, el 3 de abril. Participaron Pedro Kumamoto, Juanita Delgado, Rodrigo Cornejo, Pablo Montaño y Alberto Vale. Los dos primeros candidatos al Senado y los tres siguientes, a la Cámara de Diputados, todos independientes.

El propósito de lanzar este reto que titularon #QueLoHaganMejor, es justo ese, que lo hagan mejor. Esto contempla, primero que #NoComprenVotos. Esta es una de las prácticas más añejas, perversas y hasta criminales de la clase política mexicana que hasta ahora no ha hecho bien su trabajo y que, lejos de eso, ha abusado y abusa del poder. Son prácticas, dijo Cornejo, “que deben dar vergüenza”. Se trata de eliminar este recurso de las estrategias de campaña: ni puestos, ni terrenos, ni despensas, ni tarjetas, ni privilegios o regalos de ninguna especie a cambio del voto. Que en muchos casos no es un proceso simple de compra/venta en donde hay una voluntad de acuerdo, sino que hay coacción y siembra de miedo aprovechándose de las necesidades apremiantes de amplios sectores de la población.

El punto número dos: #AdiósEspectacularesyBasura. Este es otro de los temas que eleva los niveles de molestia entre la gente porque además del bombardeo en medios de comunicación con millones de spots, encontramos información electoral en todo nuestro entorno; es una invasión ya insostenible. Hay carteles y anuncios en las calles, en los autobuses, en los taxis, en las bardas… Acercándose la fecha de la elección seguro habrá en cada esquina. Pablo Montaño preguntó “¿De qué nos sirve ver a tantos políticos en espectaculares si no los podemos ver de frente, si no podemos conversar con ellos, si no pueden escucharnos?”.

El tercer punto: #GastenLaMitad. Difícil, pero urgente. Pedro Kumamoto, en su campaña como candidato independiente al Congreso de Jalisco demostró que es posible, que no se necesita tanto para hacer campaña y ganar una elección. Alberto Vale expresó la molestia asociada a los gastos estratosféricos en campaña y tiene que ver con derroche de recursos provenientes de nuestros impuestos para que lleguen políticos que en realidad no nos representan. Con una buena práctica política en México, esto no sería necesario.

#ParenLaGuerraSucia es el cuarto punto. ¿Desde cuándo es un clamor ciudadano? Desde que empezó, desde las primeras experiencias de alternancia en México la guerra sucia se convirtió en una estrategia de campaña que se mantiene aun cuando es rechazada por la ciudadanía. Juanita Delgado, compañera de fórmula de Kumamoto dijo: “Merecemos que en vez de descalificaciones y adjetivos agresivos tengamos una política para las personas y no contra ellas”.

Y el quinto compromiso como ellos lo llaman: #PropuestasSinEngaños, lo expuso el propio Kumamoto: “Ya basta de cientos de promesas vacías que sólo sirven para conseguir votos. Merecemos la cantidad justa de propuestas reales y, sobre todo, que nos digan cómo van a cumplir lo que prometen”.

Los candidatos de #VamosAReemplazarles invitaron a la ciudadanía a sumarse a este reto que implica denunciar a quien no lo haga mejor, a usar todas las herramientas de las que se dispone ahora para hacerlo. También se trata de insistir y de no perder el enfoque con la avalancha de información que propicia distracciones y desatención.

Los cinco puntos de estos jóvenes dejan en evidencia que están estrechamente vinculados con la sociedad, con sus sentimientos y opiniones, con las causas de la indignación generalizada y la decepción por los asuntos públicos; esto es hacerlo mejor así que además de lanzar el reto, ponen el ejemplo. Es alentador.