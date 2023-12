Qué podremos esperar del desastre electoral

Lo más difícil de nuestro mundo actual, que ya va para el medio año de desgastes, es esperar que alguno de los muchos candidatos diga algo que pueda interesar al pueblo bueno, decir y escuchar; y a los propios candidatos, decir y que les crean.

Y tal vez lo más cercano que podemos esperar es que, imitando al gobernador de Nuevo León, que prefirió una gubernatura segura a una candidatura presidencial insegura, aunque, según decía, él iba en segundo lugar y si me apuran ya estaba por alcanzar a la que va adelante. Y no sólo iría muy delante, de acuerdo con las encuestas publicadas esta semana, que la ponen muy por encima del resto; además de que sus decoradores han mejorado su figura y con lo que espera Claudia lucirse y capaz que le sentó bien su matrimonio con Dulces nombres y el dinerito invertido para su arreglo, y para otorgar a sus asesores puestos nominalmente muy importantes y muchos no saben qué hacer con los títulos tan connotados que les han sido dados para apantallar durante seis meses.

Por supuesto que la principal opositora no canta tan mal las rancheras y, a su vez, con el mismo propósito de que alguien le crea y poder creer ella misma que tiene una posibilidad, para lo cual nombró un gabinete muy potente de notables que la apoyan y esperan remontar en las encuestas que, como ya lo he dicho, declaran vencedor a quien las paga, pero son tantas que es inevitable que alguna se acerque a la realidad.

El joven neoleonés que abandonó la candidatura y dejó plantados a sus seguidores y a su poderosa consejera y esposa, y dejaron al movimiento colgados de la brocha y pendiente su candidato; enfadaron, hasta que se hartaron, al gobernador de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro, en mi opinión el mejor, pero los mandó a lucas y les dijo “ahí está su arpa y yo no toco”, y desconocieron que la palabra de este es la voz a la que escuchan la mayoría de seguidores de ese partido, cuando menos hasta ahora, ya que sería necio desconocer que el crecimiento de ese partido en nuestro entorno se debe a su voz y posición política.

Queda pendiente para la candidatura del partido oficial a Claudia Segunda y por MC al ultra mega popular presidente, y el Prian no sé si ya entregó, aunque a la renuncia de Samuel no estaría de más que se modifique la candidatura de MC a la presidencia, ya que Lemus -aunque a él le chocan los partidos políticos, pero se deja querer- estaría mejor, a mi juicio, que Dante el veracruzano y los otros candidatos que surgieron y que no quieren, pero me queda la duda de a quién de estos apoyaría el gobernador, ya que muchos estarán esperando su orientación, pero faltan más de seis meses.

