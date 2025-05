¡Qué poca madre!

En la antesala de la reunión de cardenales de la iglesia católica que a partir del miércoles inicia el cónclave para elegir su nuevo Sumo Pontífice y cuando más 1,400 millones de personas alrededor del mundo guardan luto por la muerte del Papa Francisco, solamente a un imbécil se le ocurre promover su imagen -producida con Inteligencia Artificial- ataviado con la vestimenta papal -con sotana blanca, mitra, cruz dorada y aparentemente estar dando la bendición- y divulgar la fotografía en su red social -lo mismo hizo en redes la Casa Blanca- , como fue el caso de Donald Trump el jueves por la noche, además de haber comentado desvergonzadamente, “Me gustaría ser Papa. Esa sería mi opción número uno. Creo que sería un gran Papa, Nadie lo haría mejor que yo”.

En febrero de 2016 -haciendo campaña para su primera elección presidencial-, Trump divulgaba su intención de la construcción del muro fronterizo con México, lo que provocó que el Papa Francisco dijera que actuar así “... y no en construir puentes, no es cristiano”, a lo que el candidato -en aquel entonces- calificara como comentario “vergonzoso”. Pero ahora -parafraseando a él mismo- resulta más “vergonzoso” esa falta de respeto y poca sensibilidad de quien se supone es el hombre más poderoso del mundo y que juegue de esa manera con un tema tan sensible y serio, mostrando una irresponsabilidad sin límites.

En octubre de 2016, con motivo de la Conferencia de Liderazgo Católico en Denver, cuando hacía campaña para su primera elección presidencial, le envió un mensaje a los 52 millones de católicos en el país vecino -queriéndose ganar su voto en las urnas-, donde les decía, “Estaré por ti. Estaré contigo. Luchare por ti”, pero nunca les prometió guardar respeto por el catolicismo, como ahora lo ha demostrado con esa ridícula e insensible mamarrachada.

La Conferencia Católica del estado de Nueva York culpó a Trump de “burlarse de la fe… Esta imagen no tiene nada de ingeniosa, ni de divertida, señor presidente. Acabamos de enterrar a nuestro amado Papa Francisco y los cardenales están a punto de entrar en un cónclave solemne para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. No se burle de nosotros”.

La verdad, hay muy poco que agregar a la actitud de Trump. Lo que sí es prudente señalar es, ¡Qué poca madre!

Usted, ¿qué opina?