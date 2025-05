Después de la modorra, viene lo mejor

Concluido el Play-In, no hubo sorpresas, ni dramatismo ni nada de las fantasías que vende la Liga MX para justificar este sistema de competencia que no tiene ninguna razón deportiva de ser.

Afortunadamente, una vez más la justicia deportiva se volvió a imponer; los conjuntos que se ubicaron en las posiciones siete y ocho disputarán la Liguilla.

De ahí para abajo, a gozar de unas “merecidas” y prolongadas vacaciones, ya que volverán a la actividad hasta dentro de tres meses.

Además de las ganancias económicas que las televisoras hayan podido tener, siendo esta la razón original de ser del Play-In, el “ganón” fueron los Rayados del Monterrey, ya que disputaron los dos partidos del Play-In en su estadio, con las consecuentes magníficas entradas que se registraron en las tribunas del inmueble de Guadalupe, Nuevo León.

Este beneficio fue exclusivo para el equipo de la Sultana del Norte.

En contraste, los Pumas jugaron sus cotejos de postemporada en “patio ajeno”.

A la postre, los del Pedregal muy poco mejoraron futbolísticamente con la llegada de Efraín Juárez. Eliminados en Concachampions, perdiendo en el último minuto contra Vancouver, les alcanzó para llegar de “panzazo” al Play In. Vencieron en penales a Juárez y fueron eliminados por los Rayados.

El Monterrey obtuvo como recompensa su boleto a la Liguilla y el enfrentarse al líder Toluca en cuartos de final.

Martín Demichelis, desde que su equipo fue eliminado de la Concachampions, ha estado cruzando “el Niágara en bicicleta”, alternando las de cal con las de arena, en medio de un ambiente que aparenta no estar muy terso con su plantel.

La percepción de lo anterior, como en muchas otras ocasiones y con otros equipos, se basa más en especulaciones, filtraciones, intereses que en la veracidad.

Antes del partido contra Pumas, el entrenador argentino fue cuestionado sobre la relación con sus jugadores, con base en lo que se dice y no en la certeza de los hechos.

Se dice fácil, pero con el hermetismo con el que se manejan la mayoría de los clubes, se induce a ofrecer información basada en la rumorología, a veces con intenciones malsanas.

En este contexto, Demichelis le sugirió a quien le preguntó que se hiciera cargo de lo que afirmaba y no lo sustentara en argumentos adquiridos en una “venta de humo”.

Ahora sí viene lo bueno. Las series de cuartos de final se definieron así:

Toluca vs Monterrey, América vs Pachuca, Cruz Azul vs León y Tigres vs Necaxa.

Recordando que, en esta instancia, Toluca, América, Cruz Azul y Tigres tendrán la ventaja reglamentaria de clasificar a semifinales en caso de empate en el marcador global.

Cruz Azul es finalista de la Concachampions, luego de eliminar a los Tigres en semifinales. La final se disputará a partido único contra Vancouver, que ha demostrado que es un buen equipo. Echó de la competencia, cerrando como visitante en el juego de vuelta, a Monterrey, Pumas e Inter Miami con todo y Messi.

La escuadra de Vicente Sánchez, quien por el desempeño de su equipo aún no logra un convencimiento generalizado, tiene amplias posibilidades de aspirar al “doblete”: ganar el torneo de la Concacaf y ser campeón de la Liga MX.

Claro que la última palabra la tienen Vancouver y los otros siete equipos que participarán en la Fiesta Grande.

Habrá que estar atentos, ya que esta semana, según se anunció, el TAS dará su veredicto en el caso del León en el Mundial de Clubes.