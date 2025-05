El presidente Donald Trump dijo que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó su propuesta de enviar a tropas de Estados Unidos hacia México para ayudar a frenar el tráfico ilegal de drogas porque “le tiene miedo” a los cárteles del país.

Sheinbaum había confirmado que Trump la presionó durante una conversación telefónica el mes pasado para que aceptara un papel más importante del Ejército estadounidense en el combate contra los cárteles del narcotráfico en nuestro país.

Trump dijo que era “cierto” que propuso enviar tropas a México y arremetió contra Sheinbaum por descartar la idea. “Bueno, ella tiene tanto miedo de los cárteles que no puede caminar, así que se sabe que esa es la razón”, dijo en comentarios a los periodistas a bordo del avión presidencial.

“Y creo que es una mujer encantadora. La Presidenta de México es una mujer encantadora, pero le tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”.

Trump dijo que se necesita del ejército de Estados Unidos para frenar la plaga del fentanilo en la Unión Americana.

“Son malas noticias”, dijo Trump sobre los cárteles. “Si México quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor entrar y hacerlo. Se lo dije. Sería un honor entrar y hacerlo. Los cárteles están tratando de destruir a nuestro país”.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, Trump le expuso: “¿En qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el Ejército de Estados Unidos a ayudarle”. Y ella le contestó: “No presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. Se ama y se defiende”.

Estados Unidos ha incrementado constantemente su presencia militar a lo largo de la frontera con México en los últimos meses, después de que Trump ordenó en enero que el Ejército tuviera una mayor participación para frenar el flujo de migrantes.

El Mando Norte de Estados Unidos también elevó el envío de elementos y equipamiento hacia la frontera, aumentando además el número de vuelos tripulados para labores de vigilancia con el objetivo de monitorear el tráfico de fentanilo a lo largo de la frontera y ha buscado expandir su autoridad para que las Fuerzas Especiales de la Unión Americana trabajen estrechamente con las fuerzas mexicanas en operaciones contra los cárteles.

Pero Sheinbaum dijo que enviar a fuerzas estadounidenses para operar dentro de territorio mexicano era ir demasiado lejos.

Trump designó en febrero a muchos grupos delictivos y cárteles que trafican drogas hacia Estados Unidos como “organizaciones terroristas extranjeras”, medida con las que se restringen muchos de sus movimientos y pone a disposición más recursos a las fuerzas de seguridad para ir contra ellos.

Pero la postura de Sheinbaum, y la respuesta de Trump, dejan entrever que la presión de Estados Unidos para una intervención militar unilateral podría crear tensiones entre los dos mandatarios después de la cooperación en inmigración y comercio al inicio del segundo mandato de Trump.

El Universal

Descarta buscar un tercer mandato

No romperá la ley. Así lo asegura el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha tenido su mirada puesta en un tercer mandato, en 2028, aunque la Constitución lo prohíbe, descartó esa idea y respaldó a su vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, como posibles candidatos a sustituirlo.

Aunque dijo que no quería entrar ahora en ese debate porque está concentrado en su cuatrienio, considera que Vance es “un tipo fantástico y brillante”, y Rubio “genial” para estar al frente del movimiento “Make America Great Again”, que lo llevó dos veces a la Casa Blanca.

Recordó que mucha gente le ha pedido que busque un nuevo término.

“Mucha gente quiere que lo haga. Es algo que, hasta donde sé, no está permitido. No sé si es constitucional. Pero no es algo que pretendo hacer”, afirmó.

CT