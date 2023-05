¡Qué poca!, festeja el respeto delincuencial

Recuerda la histórica frase “yo sigo llamando a todos a portarnos bien. A qué sean abrazos, no balazos” o aquella que dice “no tengo siquiera que defenderme, me están defendiendo millones de mexicanos “. Bueno, pues al repertorio habrá qué agregar otra -“Los identifican y los respetan”- que se refiere también al crimen organizado y a la seguridad, pero ahora no con él, sino con los ‘siervos de la nación’, aquellos que representan al obradorismo en todos los rincones del país. Con qué desfachatez ayer el presidente se regodeó en la mañanera y dijo que los grupos del crimen organizado respetan a sus ‘siervos’ en los retenes carreteros que tienen en la República.

Reconoció López Obrador que en varias ocasiones los representantes de los programas sociales han sido detenidos, pero al ser identificados por su chalecos con el color morenista, no son molestados. “Los identifican y los respetan”. Qué gran alivio, que gran orgullo y que sin vergüenza del mandatario de reconocer que el tránsito de las vías de comunicación federales estén controladas por la delincuencia.

Describió que los Servidores que trabajan en la ejecución de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar han llegado a ser retenidos en comunidades “por grupos de la delincuencia”, pero que son respetados al ser identificados como parte del Gobierno federal. Incluso el inquilino de Palacio se jactó que en algunas ocasiones los delincuentes les piden orientación para trámites o alguna información.

Tenemos a un presidente que festeja el respeto a sus empleados por parte de los delincuentes, reconociendo abiertamente que personas ajenas a la autoridad son las que tienen el control de tránsito en algunos puntos carreteros, lo que representa una ambigüedad y descarado reto en contra de la ley. En lugar de plantear soluciones para quitar el control que grupos delincuenciales y que tanto daño provocan en las vías de comunicación, se cruza de manos y festeja que a sus mensajeros de la transformación se les permita el libre acceso, mientras que muchos sectores de la población se ven aislados y amedrentados por eso ‘puntos de seguridad’ de los cárteles de la droga.

Parafraseando en parte sus frases históricas del mismo mandatario, usted -señor presidente- puros “abrazos y balazos” y los delincuentes “se portan bien”, pero no solamente “lo defienden millones de mexicanos”, sino también muchos miembros del crimen organizado. Que desvergüenza, que descaro y ¡qué poca! ¿Usted, qué opina?

