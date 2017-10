¿Que pague el gobierno sus desmanes? Hoy imposible

Lo visualizo y recuerdo. Era tan claro, nítido y creí. Esa nueva garantía constitucional (ahora supuesto derecho humano) era un cambio radical en la relación de a diario con la autoridad. Y representaba una revolución jurídica en el país. Antes incluso de la idea del sistema inquisitivo en materia penal. Léase, antes de considerar al acusado como presuntamente inocente (de hecho lo implicaba). En el mundo académico sabemos quién fue el visionario culpable en México. Y a la postre no se la han perdonado. Lo han maltratado injustamente. Técnica y políticamente los sorteó. Y lo puso en la Constitución. Y sigue —milagrosamente— aunque sea el texto.

El concepto no era nuevo en el mundo. La mejor confección venía de los artífices jurídicos de la transición española. Muy sencillo. El Rey SÍ se puede equivocar. El gobernante, está obligado a pagar cuando la riega. Los abogados entendemos esto como la Responsabilidad Patrimonial del Estado. Para los no abogados: si el gobierno te jode, por acción u omisión, te paga y rápido. ¿Cuándo? Cuando usted lector no tiene, a nuestro leguleyo decir, la obligación jurídica de soportar el daño. En el caso del daño de los impuestos cuando se pagan, uno sí está obligado a soportar. La legalidad no juega sola. Se va más allá a favor del gobernado.

Pero hay de daños a daños. Unos disminuyen el patrimonio y otros impiden acrecentarlo. Como no estamos en una clase de Derecho, vamos a llamarles a y b. Ya, ya.

Con tristeza y enojo, los abogados entusiastas y promotores de eso vimos una desgracia total. Todos los burócratas en todos sus niveles, aunque el error judicial era vía tratados —hoy demasiado teóricamente sí pero imposible de hecho—, pero hasta los jueces entraron en pánico al darse cuenta de la implicación. De acuerdo, paga el gobierno rápido y sin miramientos. Pero, —lo no visto o dejado pasar— hay una repercusión interna donde se ataca al patrimonio del funcionario, desde el delincuente hasta el negligente por flojera. La subjetividad era ahora interna y la objetividad externa. Todo al revés. Imposible en el pensamiento de un burócrata. Antes yo juzgaba. ¿Ahora me juzgan? Malditos igualados.

¿Me van a quitar mi dinero por no resolver a tiempo? Imposible. ¿Me van a quitar mi dinero por no revisar mis decisiones? Imposible. ¿Me van a quitar mi dinero si no voy a trabajar porque agarre el desmadre ayer y ello ocasiona un daño? Imposible. ¿Me va a quitar mi dinero si resuelvo mal? Imposible. ¿Me va a quitar mi dinero por robar pero bien hecho? Imposible. ¿Me va a quitar mi dinero por haber sido copartícipe en la muerte de tanta gente —y lo más doloroso, niños— en el temblor solo por descuido o valemadrismo o lo que sea? Más imposible.

Todos los niveles de burocracia son culpables de la ausencia de facto de esa manera de reclamarle al gobierno al haberse negado a este sí nuevo paradigma. Pero lo de verdadera vergüenza son todos los antecedentes reglamentarios y judiciales —de todos los órdenes y niveles—, e incluso de la crítica jurídica traidora que reventaron la figura (reto a todo abogado entendido me contradiga). En su conciencia, señores jueces y redactores, —cada uno con su partecita o partesota—, quedará la falta de celeridad y justicia en las reclamaciones por las desgracias recientes, en contra de sus colegas burócratas de todo cuño y matones. Y por eso también quedarán impunes. Pero regaladores de dinero a sus clientelas. Pero, aunque poco les importa, algunos nos damos cuenta.