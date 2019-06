Qué difícil es ser Luz del Mundo

El reto de vivir como cristiano es el más difícil con el que me he enfrentado en toda mi larga vida. Una cosa es pensar ser, otra querer ser, y muy otra poder ser. Vivir bajo los preceptos enseñados por ese gran maestro que es Jesucristo, implica no solo conocimientos, valor y una entrega total, con independencia de la tarea profesional y el esquema de vida en que uno decida desarrollarse, pero de que está cañón, está cañón.

La congruencia entre el pensar, decir y hacer continúa siendo lo más difícil de lograr. La reciente noticia de la aprehensión del líder espiritual de la iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, por los delitos de violación y pornografía infantil ha conmovido, no sólo a su comunidad espiritual, sino a las demás iglesias o grupos religiosos que se desarrollan en México y en otras naciones a donde se ha expandido -que por cierto significan millones de almas más-, con todo y lo que esto conlleva en lo espiritual, económico, social y político.

El nuestro es un país reconocido como católico, dados los ímpetus de conquista de los españoles y conexos que llegaron a conquistarnos y saquear todo lo que les quedaba a la mano. La religión católica fue una de sus primeras y principales imposiciones, de ahí que durante cientos de años se pudo decir que 100% de sus habitantes se decían feligreses de la misma.

Hasta los años 60 y 70 todavía se decía que en México todos éramos católicos. Posteriormente surgieron más iglesias -que también se dicen seguidores de Cristo-, hasta que la Luz del Mundo se aposentó en Guadalajara y desde aquí se desarrollaron hacia toda la República mexicana, para luego proseguir a otros países, incluyendo los Estados Unidos y Europa, en lo que ha sido considerado como un boom religioso, con el cual la Iglesia católica disminuyó para quedar en 82%, lo que sin duda alguna tiene diferentes significados en los rubros económico, social, cultural y político -este último, en el que por cierto han incursionado activamente sus feligreses en las últimas elecciones de los tres ámbitos de gobierno, a través de los principales partidos políticos, lo que ha llevado su representación a diversos cargos de representación popular, además de otros cargos de servicio público-.

APUNTE

Conozco y he conocido a muchas personas que profesan la religión cristiana a través de la iglesia de la Luz del Mundo, cuyo comportamiento es de llamar la atención, por su hermandad y disciplina, mientas que su comportamiento familiar es de respeto. Pero en una sociedad en la que los dimes y diretes están a la orden del día, es casi imposible convertirse en jurado de las acciones por las que presuntamente mantienen detenido a Nassón Joaquín García.