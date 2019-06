Atn. A todas Las Instituciones de Salud.



Andrea Flores es una joven mujer inteligente y sensible, además cuenta con una virtud poco frecuente en nuestros días: PERSEVERANTE. Es esta última cualidad la que la ha llevado a alcanzar metas que echando la vista hacia atrás, resultaba difícil apostar por que las lograra.

Nació con parálisis cerebral y pocos creían que caminaría, mucho menos que llegaría a tener lenguaje y a ser una destacada profesionista. Alcanzado el reto prioritario, ser independiente, no contenta con eso obtuvo algunos títulos académicos: Psicóloga, terapeuta y familióloga entre otros. En Andrea conmueve su sólida fe en Dios, de ahí que su mayor aspiración es ayudar al prójimo más próximo ejerciendo su profesión siempre con la mano extendida. Su presente inquietud está dirigida a prestar ayuda a las familias que han recibido o están por recibir un hijo(a) con algún tipo de discapacidad.

Andrea ha diseñado un plan de asistencia, profesional, conceptual y moral a las familias que recién han recibido el nacimiento de un hijo con discapacidad, cualquiera que esta sea. Este indispensable servicio médico-psicológico resolvería muchos de los retos que de no enfrentarse con oportunidad y conocimientos se convierten en verdaderos problemas involucrando la salud familiar, llegando en muchas ocasiones ser la causa de rompimientos del núcleo familiar. He aquí algunos de los conceptos, no todos, cuya base sustenta el proyecto “Andrea”:

“El proyecto se conforma de tres grandes etapas, la primera se refiere a una etapa de sensibilización al personal médico sobre el modelo social de la discapacidad. La segunda se llevará a cabo al momento de dar la noticia de la discapacidad a la familia. Por último la tercera etapa consta de un servicio de acompañamiento tanatológico con una duración de 8 a 12 sesiones de consultorio familiar”.



Forma de operar:

1.- El personal médico del hospital ya sensibilizado, detecta que un paciente tiene discapacidad y él o su familia no lo sabe.

2.- Llamar a familia Incluyente A. C. para solicitar el servicio de bienvenida a la persona con discapacidad y concretar un horario de atención.

3.-El personal de Familia Incluyente A. C. pasa hablar con la familia de la persona con discapacidad informándole que hay que darle la bienvenida a una nueva situación en su hogar, preparando el terreno para que el personal médico explique a la familia la situación médica de la persona…..



Acompañamiento tanatológico: Consta de 10 a 12 sesiones de consultorio familiar, tratando los siguientes temas:

1. Proceso de duelo.

2. Conocimiento de la discapacidad especifica.

3. Orientación para la atención de la discapacidad específica.

4. Proyecto de vida familiar, matrimonial, personal.

Resulta indispensable un servicio-asistencia como el que plantea Andrea, para nadie es desconocida la enorme y aún no superada discriminación de la que son objeto las personas con discapacidad, de aquí que lo que propone Andrea se resume en pocas palabras: Atenderlos y tomarlos en cuenta sin hacerles perder su individualidad.

Teléfono de la Lic. Andrea Flores. 3312459030.