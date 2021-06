Pronóstico de estallido social

El año de 2019 se significó en América Latina por la serie de protestas masivas que ocurrieron en Venezuela, Perú, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Chile, Bolivia y Colombia. Miles de ciudadanos expresaban su descontento por el estancamiento económico, corrupción y desigualdad -entre otras cosas-, y la calificaron la ‘primavera latinoamericana’, como referencia a las exitosas protestas de ciudadanos árabes entre el 2010 y 2012 que pedían democracia y respeto de derechos y que se denominó la ‘primavera árabe’.

En este 2021 las calles de varias ciudades en el continente sur se vuelven a convulsionar. El sábado pasado en Brasil -la más reciente-, en donde por lo menos en 200 ciudades millones de personas atendieron el llamado de partidos de oposición, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones estudiantil para salir a las calles y pedir la destitución del Presidente Jair Bolsonaro argumentando la negligencia como ha manejado la pandemia y la falta de la ayuda de emergencia a la población, además de serie de problemas que se han provocado en la sociedad con motivo de la crisis.

Mientras tanto en Colombia, se vive otra crisis y en donde la sangre ha corrido desafortunadamente -ya se cuentan más de 50 muertos y más de 2,000 heridos-, cuando la ciudadanía desde el pasado 28 de Abril molesta ante la propuesta de aumentar impuestos en los servicios públicos, combustible, salarios y pensiones, tomó la calles para que se le escuchara y el gobierno retrocedió en su intención. Sin embargo, las manifestaciones continuaron ante los graves problemas de desigualdad y necesidad que persisten entre la población más vulnerable.

El Presidente de Colombia, Ivan Duque, entrevistado el fin de semana por el diario español El País, dijo que las manifestaciones son “...un fenómeno mundial también. Por eso, hemos visto movimientos extremistas, populistas y demagógicos en tantos países. Siempre hay alguien que quiere capitalizar políticamente estas situaciones. ¿Cómo?

Pues desprestigiando las instituciones y generando sentimientos anárquicos. El estallido post pandemia le va a llegar al mundo entero. Hoy nos tocó a nosotros, pero lo vamos a ver en otros sitios en los próximos años. Por eso es muy importante entender qué se pudo haber hecho mejor; pero no se debe dejar de actuar con responsabilidad, eso sería incubar una bomba”.

El pronóstico del Presidente de Colombia de que el efecto de estallido social con esas dimensiones y consecuencias como en su país “le va a llegar al mundo entero”, ojalá no sea certero en la extensión de la palabra para nosotros.

Para que se presenten hechos de esa magnitud se necesitan dos elementos: inconformidad en la población y falta de atención en el gobierno. En México tenemos los dos ingredientes, con un amplísimo sector muy molesto por el rumbo que lleva México y una base ciudadana ‘hipnotizada’ por el desempeño del gobierno. Pero además hay un ‘aderezo’ extra que no hay que perder de vista. Estamos a solo unas horas de unas elecciones -con algunas campanas que han resultado amenazantes y sangrientamente- que pueden ser detonadoras en muchos sentidos en caso de que no se respete la decisión que se tome en las urnas. La esperanza es que quien gane no lo tome con intención de revancha y quien pierda lo acepte sin resentimiento. ¿Usted, qué opina?.