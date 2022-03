Presidentes populistas, ‘chafas’ y corruptos

Solamente en los últimos años la reputación y prestigio de los presidentes latinoamericanos no es la mejor. Unos escapan de sus países, otros renuncian y algunos son destituidos. La historia se repite una y otra vez.

Solo hay que recordar los casos de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, obligado a dimitir por acusaciones de corrupción y soborno; de Dilma Rousseff en Brasil, por violar normas fiscales y maquilar el defícit de su gobierno, que la llevaron al proceso de destitución por delitos de “responsabilidad”; de Otto Perez Molina en Guatemala, que a tres anos de su gobierno fue obligado a renunciar por asociacion ilícita, cohecho pasivo y fraude a la administración tributaria; de Lucio Gutierrez en Ecuador, quien huyó a Colombia, acusado de corrupción por las desaparición de armas en cuarteles milítares y desvío de recursos; de Gonzalo Sanchez de Lozada en Bolivia, denunciado por enriquecimiento ilícito y uso de la política en beneficio de sus negocios; de Alberto Fujimori en Peru, destituido por caso de corrupción, etc, etc, etc.

Más recientemente -en los últimos días- la Corte Suprema de Honduras falló la extradición a Estados Unidos del ex presidente Juan Orlando Hernandez, que es reclamado por vínculos con el crimen organizado; este lunes el Congreso de Perú no alcanzó los votos necesarios en contra del presidente Pedro Castillo, sobre quien pesan denuncias fiscales, tráfico de intereses y colusión. Y la turbulencia que vive la administración de Daniel Ortega en Nicaragua, donde primero su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McField se rebeló, y ahora la deserción del asesor internacional Paul Reichler quien en su denuncia dijo, “Usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años”.

Todos unos ‘estuches de monerías’ y símbolos del populismo y la corrupción.

¿Y en México? Es un caso diferente y especial. En febrero del año pasado la revista estadounidense TIME publicó un artículo que tituló ‘How long can Mexico’s president defy political gravity?’ (¿Cuánto tiempo más el presidente de México puede desafiar la gravedad?. Y habla de una corrupción gubernamental que no ha logrado erradicar -incluso de los casos de su propia campaña recibiendo fondos que no fueron reportados ante las autoridades electorales-, cómo ha renunciado a combatir la violencia, de cómo los carteles de la droga controlan gran parte del territorio mexicano, de cómo se ha enfrentado a los empresarios y ha dividido al país con su retórica. Muchas promesas incumplidas, muchos proyectos innecesarios y la cancelación de programas de salud y sociales que han afectado a los más desprotegidos.

López Obrador no se enfrenta a un proceso penal sobre corrupción como tampoco se contempla una destitución -que muchos sectores de la población desearían-, pero si está frente a un juicio popular, que si bien una mayoría en la elección lo llevó a la presidencia, ha empezado a perder su fe y esperanza, según demuestran recientes resultados electorales y datos de las últimas encuestas.

El pasado fin de semana Morena, partido del presidente López Obrador, perdió seis de los siete municipios que tuvieron elecciones extraordinarias en Oaxaca, después de la cancelación de las mismas en junio pasado por los autos de violencia que se presentaron, lo que es muy sintomático de la percepción que hoy tiene la gente sobre el partido en el poder.

Y todo eso lo confirma las encuestas de opinión, como es el ‘AMLOTrakingPoll’ de la empresa Mitofsky, que en los últimos días revela que febrero pasado ha sido el peor mes para el presidente en lo que se a apoyo ciudadano se refiere, al tener solo un 54 por ciento de aprobación y 43 por ciento de desaprobación.

La conclusión es que en América Latina nuestros presidentes tienen un común denominador y son un abanico de populistas, ‘Chafas’ -poco profesionales, improvisados, mal preparados- y corruptos. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net