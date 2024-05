Porque ellos son tantos y nos atarantan tanto

Una joven abogada que me hace el favor de ayudarme con el trabajo de oficina es votante por primera vez y está interesada en el desarrollo de la elección, pero viendo la cantidad de partidos, huesos y aspirantes, llegó a una conclusión interesante y que no creo que dañaría para nada la poca credibilidad del Gobierno, de la muy poca que todavía tiene. Su solución se basa en lo muy caro que resulta el INE y el dineral que dan a partidos y candidatos.

Entendamos que cada partido existente, por balín que sea, necesita reunir cuando menos diez mil aspirantes -que a recibir dinero todos estamos interesados y profundamente interesados, diría yo- y diez mil sin muchos delitos que sean públicos, porque lo es seguro que cualquier debilidad que hayas tenido en tu vida, por pequeña que parezca, durante la campaña aparecerá magnificada y reinventada, pero todas las vergüenzas posibles serán exhibidas.

Pero haya sido como haya sido, sin duda que el dinero dado a los partidos es, en el mejor de los casos, dinero tirado a la basura, puesto que mejores candidatos que los actuales funcionarios no van a ser, cuando mucho serán iguales y lo que es absolutamente cierto es que más barato no será.

Los números son arbitrarios, pero sirven para el ejemplo. Suponiendo que hay 20 mil puestos a generar y somos cien millones de electores, pues dividimos ambas cifras y rifamos los puestos, y así, de pronto a Juan de la fregada le tocaría ser presidente de la república, con el sueldo del Peje, para que no haya bronca; pero eso sí, los hijos, para el efecto que toque, los debe poner el ganador, ¡faltaría más!

Se rifarán 500 puestos de diputados y 120 de senadores, y a éstos -que son de los privilegiados-, que el presiso no les ha bajado el sueldo, se los dejaríamos igual. Es justo que den una gozadita, siendo que el sorteo es parejo y el único requisito es que sepan decir “sí” en su idioma nativo.

Junto con éstos, rifaremos puestos de gobernador, sin más requisito que respirar, pero para sus propios puestos ellos elegirán su propio sorteo, en el que rifarán presidencias municipales, regidurías y chambas municipales de lujo; y con eso todos tendríamos la posibilidad de gozar del erario público y no con un sorteo que hiciera el INE, sino con un sistema real como es el de la lotería nacional, que ya ha mostrado sus cualidades al respecto en la rifa de un lujoso avión que perteneció a las fuerzas de la oligarquía representada por Peña, que era corrupto vicioso conservador y guapo, además de ser muy cuate del actual mandatario, el que para proteger al maharajá que lo compró, puso en secreto el costo, que debe haber sido altísimo, porque era un avión lujoso, que no tenía nadie y que se rifó, no se entregó, pero rifar chambas es más fácil.

