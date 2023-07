¿Por qué se menciona a las Buscadoras?

Todavía hay muchas dudas respecto de lo ocurrido el pasado martes en Tlajomulco, pero la principal quizá sea ¿por qué las madres buscadoras salieron a la conversación?.

Desde el primer día las autoridades señalaron que había tres fallecidos: dos elementos de Fiscalía y uno de la Policía de Tlajomulco. Sin embargo, cuando cayó el día y se pudo buscar con mayor confianza se encontraron con otras tres muertes, incluyendo civiles.

Otras 14 personas resultaron lesionadas, entre ellas una familia que regresaba de acampar, varias vecinas y un joven interno en un anexo de la zona que construía una ampliación del centro. No había buscadoras.

Al día de hoy y como de costumbre la Fiscalía ha guardado silencio sobre quiénes eran las víctimas, la información fue obtenida por el reportero Ernesto Gómez en una visita al hospital.

Los colectivos en busca de sus seres queridos, incluyendo a las madres buscadoras de Jalisco desconocen por qué se les mencionó si ellas no recibieron algún reporte anónimo sobre un hallazgo ese día. Tampoco han reconocido que alguna de sus integrantes hubiera estado ahí o hubiera resultado lesionada. Al ser grupos tan cercanos y unidos ellas lo sabrían.

Muy seguramente las autoridades no recibieron el llamado de las buscadoras para pedir ayuda en la localización de alguna víctima, sino que los criminales se hicieron pasar por ellas para hacer llegar a los policías al punto.

Lo anterior es otra duda, puesto que las buscadoras usualmente llaman a sus Ministerios Públicos o al personal de la Comisión de Búsqueda quiénes han sido asignados a sus casos y de quienes tienen los números. De ahí deriva el resto de la búsqueda.

Si tenemos confianza y esto sucedió, los criminales se han metido con un tema muy sensible, y de ser así estarían enviando un mensaje muy fuerte de que son ellos los dueños de todo, de desaparecer, asesinar y dar a conocer o no el punto donde se han deshecho de los cuerpos, y de la misma forma detener las búsquedas si ellos quieren, todo, por sobre las policías y por sobre la autoridad.

Pero hoy nadie sabe exactamente qué pasó y las autoridades estatales y el gobernador solo dan incertidumbre a las familias. ¿Por qué se mencionó a las buscadoras y se pararon los apoyos en campo a partir de reportes anónimos? ¿Qué protocolos se pararon y deberán de revisarse? ¿Qué deberá revisarse?

Las autoridades están tomadas de manos porque saben que no pueden exponer al personal, porque saben que realmente no hay un protocolo para ello, las madres buscadoras a hoy han sido hoy quienes han establecido los pasos a seguir, son ellas quienes buscan con sus picos y palas, y quienes piden apoyo a la autoridad solo para resguardarles mientras buscan en espera de que no regrese el crimen organizado quien se ha llevado a sus hijas e hijos, y quienes saben, una vez que encuentran indicios deben esperar al servicio médico forense para que les ayude a extraer los cuerpos en espera de los análisis genéticos.

Una vez más ¿por qué se mencionó a las buscadoras? La incertidumbre y el miedo de las familias que buscan se ha hecho presente, pues el anuncio de frenar las búsquedas en campo las deja indefensas ante su labor, sabiendo además que son ellas quienes han encontrado la mayoría de las fosas clandestinas, y que si no fuera por eso muchos de sus seres queridos aún seguirían bajo la tierra ante las limitadas capacidades de la Fiscalía Estatal.

Ellas no van a parar. Junto con los colectivos han pedido que se les sume a la creación de los "nuevos protocolos" para acompañarles y seguir buscando, pero también han pedido que se realicen las investigaciones correspondientes no sólo para dar con los responsables, sino también para que se aclaren todas las dudas en torno a lo ocurrido.