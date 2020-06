¡Por favor, déjenos bailar!

No se necesita tanto. No se necesita mucho. Sí, los números relacionados a la famosa curva siguen sin dar certidumbre al sector cultural aunque ya la han dado para otros grupos de trabajo en los que veo, y se ha dicho por expertos se corren más riesgos trabajando en tal o cual tipo de lugares y condiciones. Necesitamos escuchar -público y artistas- la tercera llamada sea cual sea la modalidad en la que se produzca una obra, un concierto. La derrama económica qué hay detrás de un artista es difícil de calcular pero rastreable. El artista nunca llega solo hasta ahí arriba en el escenario cuando se abre el telón. Lo acompañan decenas de técnicos entre ellos productores, iluminadores, jefes de foro, acomodadores, asistentes de producción. Vaya, pensemos de dónde viene la fruta, quien la transporta hasta cuando llega a camerinos para ser servida en un elegante catering.

Las compañías locales, ávidas por necesidad humana y económica necesitamos decir de manera presencial lo que somos, lo he dicho reiteradamente y lo vuelvo a recalcar ahora de manera urgente. Los escenarios siguen vacíos y de seguir así no es un buen augurio para nadie. Los escenarios llenos de cualquier modo sabíamos desde antes, no eran negocio (para todos, pero ese es otro tema). La necesidad que se subsana al momento en el que un escenario cobra vida, nos engrandece a todos. En la ciudad hay por lo menos 50 compañías que deberían estarse presentando y mostrando su trabajo -aunque fuera vía streamming y sin público- como ya está sucediendo en grandes teatros del mundo para justamente cerrar la pinza de las necesidades básicas del ser humano. Creo que una acción de este tipo estaría dando trabajo real, siendo este el único reclamo fuerte y claro que he escuchado de la comunidad al enfrentarse a esta pandemia llamada cotidianidad de ser artista en el Estado de Jalisco.

El plan de acción para restablecer la economía y los empleos es ya urgente y nos atañe a todos los sectores, pero es que el nuestro se ha utilizado por demás para engalanar -cuando así se require- a la autoridad en turno. Por favor, déjenos trabajar. Pongan las medidas necesarias. Autoridades, inspectores, vengan y entérense de cómo se trabaja en un ensayo, en una presentación sin público.

Haremos lo que sea necesario solo por seguir trabajando. Pero ¡por favor, déjenos bailar, tocar, cantar, actuar, jugar!

