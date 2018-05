Por el orgullo

Hoy, poco después del mediodía, se disputa el clásico más importante en esta era de futbol global.

El Barcelona recibe al Real Madrid para medirse en un derbi español diferente por varias razones. El equipo anfitrión consiguió en la temporada el doblete de campeonatos disponibles en España, mientras que Real Madrid busca retener el trofeo más importante de Europa.

Sin competencia directa entre los gigantes, sólo está en riesgo el orgullo de sus seguidores y el codiciado derecho de presumir ante aquellos que apoyen a tus rivales.

La enorme cobertura y preámbulo que generan estos partidos los han convertido en eventos obligados para los seguidores y aunque en esta ocasión no hay gloria ni pena en el resultado el sentimiento no cambia. No es un secreto que el juego propuesto por Zinedine Zidane desde su arribo al banquillo merengue ha tenido importantes éxitos, pero debemos reconocer que sus rivales han entendido su fútbol y cada vez el Madrid sufre más para conquistar victorias relativamente sencillas. Tanta es la presión con la que tiene que lidiar la directiva del Madrid, que de no conseguir el título de la Champions League, el francés podría ser reemplazado al frente del cuadro blanco.

Por su parte, el Barcelona sufrió una penosa eliminación en Cuartos de Final del campeonato europeo al desperdiciar una ventaja de tres goles ante el cuadro italiano de la Roma. El equipo catalán se sobrepuso rápidamente de su prematuro abandono de la Champions y regresó a España para dominar y conquistar la Liga y Copa del Rey en menos de dos semanas.

En pocos lugares del mundo se toma con tanta seriedad a los 90 minutos de futbol como en México y aficionados tan devotos a sus playeras. Creo que no es necesaria una copa o trofeo para acreditar el partido de mañana, a diferencia de otros clásicos o derbis a nivel mundial, estoy convencido que el que se juega hoy es el único con la fuerza necesaria para dividir el mundo y no sólo naciones.

