Por el bien de todos, primero… pónganse de acuerdo

¿A quién le hacemos caso? Si nos dan a escoger, como lo hicimos todos cuando éramos adolescentes, obedeceremos las órdenes que más nos convengan. Dicen los psicólogos que la contradicción de los padres es la dicha de los hijos, y a veces también su perdición. Y cuando interviene el abuelo permisivo, más aún. Mientras el gobierno federal y los estatales jalen cada uno por su hebra, el riesgo de que nos lleven a un choque a los ciudadanos es altísimo.

Hasta ahora tanto el gobierno de Jalisco como el federal celebran sus decisiones como las más adecuadas y ambos nos dicen que gracias a ellos todo va mejor de lo previsto. Qué bueno, pero ¿qué va a pasar si las hipótesis y los cálculos se salen de control?, ¿quién se hará responsable de qué?

En contradicción directa con el gobierno federal, el de Jalisco decidió adelantar las medidas de aislamiento social. Claramente se trata de una estrategia distinta a la que tiene el secretario de Salud de facto, Hugo López-Gatell que, dicen los que están cerca de él, tiene muy claro cómo prolongar la curva y llegar al pico en tres meses en lugar de tres semanas, pero claramente los gobernadores y secretarios de Salud de los estados no están cerca de él, pues cada uno tiene su estrategia.

Unificar el discurso nos ayudaría a entender mejor, pero sobre todo a que todos hagamos lo que nos toca

Se agradece que en Jalisco tengamos un gobernador que se toma en serio el tema de salud pública y no uno como Miguel Barbosa en Puebla, que es capaz de decir que el coronavirus es una enfermedad de ricos y que “los pobres no nos enfermamos” (no se qué mentira me enoja más, que diga que los pobres no se enferman o que diga que él es pobre; ni qué resulta más increíble, si quién minimiza la pandemia sea una gobernador o un diabético crónico candidatazo a tener complicaciones por el COVID-19). Sin embargo, en Jalisco el único que está en competencia con el gobierno federal es el gobernador, los gobernados no: a nosotros nos gobierna, nos obliga y debemos atender tanto las políticas locales como las federales.

La recomendación de la Secretaría de Salud federal es aislamiento hasta el 19 de abril; la de el presidente (que parece estar más en sintonía con Barbosa y con el alcalde de Zacatlán) es que vayamos a cenar a las fondas y solo cuidemos a los mayores y los enfermos, y la del gobernador es que aguantemos hasta el domingo y luego vemos. Unificar el discurso nos ayudaría a entender mejor, pero sobre todo a que todos hagamos lo que nos toca hacer.

Ahora sí que como dice el lema de López Obrador, por el bien de todos, primero… pónganse de acuerdo.