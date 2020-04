Poco streaming y pocas nueces

El contenido cambia semanalmente con los grandes ballets del Bolshoi desde sus páginas de YouTube: la Ópera de París desplegando el poderío que sigue ejerciendo el Estado francés en su propia página de internet; el Teatro inglés y el Royal Ballet ambos en distintas plataformas. La Ópera de Berlín, la Ópera Metropolitana de Nueva York, la misma Scalla de Milán, los paseos por museos, monumentos, palacios, castillos y muchísimos sitios más que ofrecen en este momento contenido virtual aun y cuando no es fresco pero es histórico para la humanidad y que representa eso, vivencias imposibles de hallarse en otro lugar, en otro tiempo.

El arte y la cultura son para ciertos tipos de gobierno, el significante de un estandarte político. Publicar en este contexto, a través de digitalizar los contenidos que se producen en estos tiempos para mostrar lo que se hace en materia artística y cultural es más o menos el equivalente a aquellas giras costosas que algunos regímenes de antaño patrocinaban enarbolando ideologías. Mientras en el mundo de la medicina se libra la batalla por encontrar una vacuna para el coronavirus, las grandes casas del arte pugnan hoy para transparentar sus procesos llevando nada más que el fin de los mismos a un público desconocido. Digitalizar una obra de arte no es anularla, documentarla en cambio hace posible que se conozca e incluso que otros públicos de otras latitudes puedan conocer el trabajo de un espacio cultural de tal o cual comarca. Es obvio que perderá “calidad”, es obvio que perderá cierto sentido pues el arte está hecho para contrastarse en el momento y es obvio que perderá cierta humanidad. Lo que también es obvio es que si no se digitaliza se perderá del todo. Me llama poderosamente la atención las pocas obras de teatro, conciertos, ballets, exposiciones que tiene que ofrecer digitalmente nuestro Estado hoy en día para con el mundo. Jalisco es un Estado con grandes recursos tecnológicos, me pregunto si será entonces un impedimento digitalizar el arte o una omisión. Al final, poco streaming y pocas nueces…

