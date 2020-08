Pío provoca las pesadillas que AMLO evitó por el caso Lozoya

Apenas el viernes pasado comenté aquí lo gozoso que andaba el Presidente por todos los dividendos políticos que le venía dando la extradición pactada del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), expresada en los señalamientos de corrupción contra ex presidentes, el videoescándalo de la entrega millonaria de billetes a panistas (que vengaba “el complot” del que se dijo fue objeto en 2004 con los videos de su colaborador René Bejarano recibiendo fajos de billetes del constructor argentino Carlos Ahumada), y la filtración de la denuncia de hechos de Emilio Lozoya, que burlonamente dijo, no leyó completa para no desvelarse y para que no le dieran “pesadillas”.

Lo que no sabía Andrés Manuel López Obrador es que horas después le vendría una verdadera pesadilla cuando el periodista Loret de Mola revelara un video de su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero de parte de David León, operador político del entonces gobernador de Chiapas, postulado por el partido Verde, Manuel Velasco, y hasta el mes pasado director nacional de Protección Civil del gobierno de la 4T, de donde fue promovido para ser el primer titular de un organismo para evitar la corrupción en la compra de medicinas, cargo que no pudo asumir por este escándalo.

Además, por tratarse de un allegado a Velasco, destacado militante del acomodaticio y mercenario partido Verde, pareciera que se tratara de “donaciones” ilegales del gobierno chiapaneco a la causa morenista, que el gobierno de la 4T agradeció aún antes de asumir la Presidencia, cuando en 2018 los legisladores de Morena y sus aliados en la instalación de la LXIV Legislatura Federal convirtieron a este mandatario, con todo desaseo, en el primer gobernador-senador en la historia del país, vulnerando todos los principios constitucionales de nuestra vida política; y luego le limpiaron sus cuentas públicas cuando el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares, solventó de un plumazo observaciones por 685 millones de pesos que se habían hecho a la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sadem) por su programa “Bienestar: de corazón a corazón”, por la contratación de al menos 26 empresas fantasmas, que había observado en febrero de 2018, Juan Manuel Portal, a quien por su verticalidad removieron de la ASF con los votos de priistas y morenistas en la pasada legislatura federal.

Al parecer los verdes de Velasco traicionaron a López Obrador, con lo que no sólo alteran y obstaculizan la ruta del caso Lozoya para debilitar a los adversarios políticos de la 4T, sino que ponen al Presidente en una verdadera disyuntiva de consolidar o dinamitar su discurso y bandera principal de gobierno como es la lucha anticorrupción. Si opta por la primera opción, deberá permitir que la Fiscalía, en teoría independiente, procese a su hermano y a su ex funcionario León, y no volver más a tratarlos de justificar como lo hizo, muy mal por cierto, el viernes pasado. A menos de dos años de gobierno, López Obrador deberá cumplir su promesa de que nadie quedaría a salvo ni tendría su protección si caían en corruptelas. Ni siquiera sus familiares. Es hora de honrar su palabra para que el caso Lozoya le siga siendo útil y su promesa anticorrupción siga siendo vigente.

jbarrera4r@gmail.com