Pilares mexicanos en Gran Carpa y poco refuerzo para Charros

Son ya varios los peloteros mexicanos ubicados en situación realmente estelar en distintos equipos de Grandes Ligas que están y seguirán peleando con firmeza las posiciones para estar en la Postemporada y en la búsqueda de los títulos tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana y de La Serie Mundial, y estando a escasas seis semanas de que culmine el calendario regular de la temporada actual, ellos son los que por su circunstancia personal específica coyuntural y el escuadrón en que ahora militan, tienen las más altas posibilidades de figurar como baluartes de sus respectivas novenas.

Desde su debut en la última parte de la temporada 2017 está con Medias Rojas de Boston el aún joven serpentinero sonorense Héctor Velázquez Aguilar; el joven sinaloense con ya algunos años de experiencia ligamayorista, también lanzador, José Roberto Osuna Quintero, quien recién llegó a los Astros de Houston. Con Atléticos de Oakland participa como un pilar el jardinero y poderoso bateador Khris Adrian Davis; en Phillies de Filadeldia milita destellando fuerte en su segunda campaña como ligamayorista el serpentinero veracruzano de relevo Víctor Teodoro Arano. Con los Cerveceros de Milwaukee está desde esta temporada el muy experimentado taponero coahuilense Joakim Augustine Soria; en los Indios de Cleveland está enrolado desde apenas esta campaña el muy experto serpentinero sinaloense zurdo Óliver Pérez Martínez. Con Cachorros de Chicago, en lo que fue la más reciente y agradable sorpresa, se ha incorporado el muy habilidoso, sólido y experimentado Jorge Alberto de la Rosa González, quien había sido dejado libre hace pocos días por los Diamondbacks de Arizona, con quienes había estado cumpliendo buen desempeño por más que estuvo siendo subutilizado por el cuerpo técnico y no siendo por ello realmente una gran sorpresa que hayan decidido prescindir de sus servicios, siendo a la vez poco el tiempo que el neoleonés duró sin equipo, pues ahora, tal cual se anota, está en uno de los escuadrones más poderosos de la Liga Nacional como es Cachorros, para quienes seguramente les será tan valioso como lo fue para Rockies de Colorado. Al augurarse un posible buen desempeño en su nuevo equipo, se alejan las posibilidades de que De la Rosa pudiera ser contratado como refuerzo en la próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) por Charros de Jalisco, ya que tal elucubración, basada en el conocimiento de algunos movimientos de la directiva de los albiazules locales, era en razón de su anterior circunstancia al estar sin equipo en la Gran Carpa antes de ser arropado por Cachorros de Chicago.

Con los Cardenales de San Luis recientemente fue enrolado, proveniente de Yankees de Nueva York, el joven lanzador Giovanni Gallegos, quien apenas había debutado en la Gran Carpa la campaña anterior y tanto en esa de 2017 como en la actual temporada sólo produjo destellos de su calidad, de ahí que aunque San Luis aún tiene posibilidades matemáticas de pasar a postemporada, no sería extraño que no consideraren dejar en el roster activo al joven Gallegos.

Con los Phillies de Filadelfia está, aunque por ahora en sucursales de Ligas Menores, el joven, pero ya con experiencia en Grandes Ligas, Alejandro de Jesús Mejía, más el augurio para Mejía no es muy favorable en cuanto a ser tomado en consideración en relación a que de seguir en gran desempeño Filadelfia esté en playoffs disputando galardones.

Es importante mencionar a los dos peloteros mexicanos vinculados a los Dodgers de Los Ángeles que son el infielder Alexander Brady Verdugo y el serpentinero Julio César Urías Acosta, ya que en el caso de Brady Verdugo es muy factible le ocurra lo que el año pasado, que Dodgers lo relegue dejándolo fuera del roster para la Postemporada al no ser un jugador de primera línea en el esquema actual de los californianos y en cuanto a Julio Urías, por más que quizá sí alcance a reincorporarse al final de la actual campaña, lo más probable es que no sea considerado por el cuerpo técnico de Dodgers a efecto de no arriesgarlo demasiado.

De alguna forma vinculado a su muy posible participación en Postemporada, lo más seguro es que no se pueda contar en Charros con los servicios de los lanzadores Roberto Osuna y Jorge de la Rosa, como tampoco los del infielder tapatío Christian Villanueva, en razón del empecinado bloqueo de la directiva de Yaquis de Obregón que encabeza René Arturo Rodríguez, sólo está para los campiranos albiazules jaliscienses la firme posibilidad en cuanto a que regrese a reforzarlos al fin de la campaña regular y con la esperanza de en los Playoffs, el serpentinero cerrador Sergio Francisco Romo, que sigue en plan grande con los Mantarrayas de Tampa Bay, que están prácticamente sin posibilidades de atender la postemporada, además del icónico infielder y buen bateador Adrian “El Titán” González Sabín, y sólo en razón que sigue sin equipo en calidad de agente libre, al haberlo dejado fuera de su roster los Mets de Nueva York, no habiendo alguna luz en relación a su posible contratación por otra organización en lo que resta de la campaña y por ello podría serle interesante y por demás viable venir a jugar con Charros.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com