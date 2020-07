Pese a limitación de foráneos, Charros tendrá equipazo

La muy sorpresiva restricción, establecida por la asamblea de propietarios de clubes de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno, que determina solamente podrán contar con tres peloteros foráneos en el roster activo cada uno de los 10 conjuntos que la conforman, será un elemento que influya en el armado del roster global de la novena de Charros de Jalisco.

Como lo dijo Salvador Quirarte Villaseñor, presidente del Consejo de Administración de los zapopanos, este recorte que permite solo tres peloteros importados activos en el roster, impulsará se eche mano de lo mejor existente en la base mexicana incluyendo ligamayoristas y prospectos de Grandes ligas, que en el caso de Charros estarían Roberto Osuna, Gerardo Carrillo, Jesús Cruz Sustaita, Victor Aarón González y Humberto Castellanos.

Quirarte también dijo que en Charros no se ve necesariamente como un escollo esta determinación taxativa hacia los importados sino como un aliciente para armar un trabuco, porque no obstante que solamente puede tener 3 foráneos en activo, eso no los limitará para contratar más peloteros extranjeros y colocarlos en el roster ampliado, dado que no hay un límite de jugadores en ese sector salvo la capacidad financiera de cada equipo.

Los extranjeros que actualmente tiene Charros en el roster son varios pero entre los siete más importantes estarían los lanzadores Elian Leyva, Austin Biben-Dirkx, Sergio Francisco Romo, -que aunque es mexicano de nacimiento los absurdos estamentos de la LMP lo denominan como foráneo por haber nacido fuera de territorio nacional-, Brendan Bernardino, -que al igual que Romo es mexicano pero lo discriminan al no considerarlo nacional por haber nacido fuera de nuestro territorio no obstante ser hijo de mexicanos y haber representado a México en importantes eventos internacionales como el torneo preolímpico del que nuestro país obtuvo el éxito histórico de conquistar un espacio en el hexagonal que se jugará en las próximas olimpiadas-; los cubanos Dariel Álvarez y Henry Urrutia, y el norteamericano Stephen Cardullo.

De entre estos elementos tendrían que estar en activo 3 y los otros estarían listos para actuar en turnos, ¿qué va a hacer Charros? Seguramente jugar con una rotación de 5 o 6 abridores en lugar de 4 o 5 que se usan normalmente para que puedan estar fuera de la actividad los días que marca el reglamento, e ingresar de nueva cuenta los lanzadores extraídos temporalmente del roster a fin de estar alternándolos, y utilizando a su conveniencia por turnos a los peloteros foráneos defensivos y ofensivos.

Pero también hay que señalar que Charros tiene una sólida y excelente base mexicana, quizá de las mejores del circuito; entre sus serpentineros estelares podemos contar a José Pablo Oyerbides, Línder Castro, Luis Germán Rodriguez, Manuel Flores, Marco Tovar, Orlando Lara y recientemente adquirido Jason Urquidez, así como Antonio Alemao Hernández, solo por contar los más importantes; en la receptoría al quizá mejor catcher de la liga Gabriel Gutierrez bien arropado por los segundos y tercer catchers Santiago Chávez y Alan Espinoza; un infilder de lujo con Agustín Murillo, Amadeo Zazueta, Christian Villanueva, Jorge “El Chato” Vázquez, José Manuel “Manny” Rodríguez, y Misael Rivera; en el outfield tampoco desmerece la presencia de Carlos Figueroa, Julián Ornelas, Sergio Pérez, Osiel Flores, y Fernando Villegas, asi como el valioso utility Enrique ‘La viborita’ Osorio.

Con esos nombres en su roster, se establece que el equipo tendrá el potencial suficiente para enfrentar la campaña con su gran base mexicana en todas las posiciones defensivas y el staff de pitcheo y con extranjeros en la forma en la que ya se ha mencionado podrá jugar con ellos.

Hay que considerar también en la lista a Roberto Osuna, quien ha comprometido su anhelo, deseo y compromiso de estar con Charros de Jalisco esta temporada como no lo pudo estar en la anterior y con esto los caporales zapopanos tendrán un gran potencial para estar al tú por tú con los mejores rosters de las novenas de enfrente que al parecer serán Yaquis de Ciudad Obregón, Tomateros de Culiacán, y Venados de Mazatlán, que tienen mayor posibilidad de competir junto con Charros por el título en la próxima campaña 2020-2021 que iniciará el 12 de octubre.

