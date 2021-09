Pese a gran campaña, Mariachis no llega al concierto final

Mariachis fue el mejor equipo durante la agenda regular de la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). Los numero son claros, la novena se desempeñó acorde a la potencialidad de cada uno de los peloteros conformantes del roster, y ello derivó en que concluyera como el mejor del calendario regular habiendo logrado ser no solo el más exitoso en la zona norte sino en todo el circuito; el que más victorias logró, y el que más récords colectivos obtuvo, debiendo destacar particularmente el aspecto ofensivo, pero sin desmerecer la defensiva así como el trabajo desde la lomita de las responsabilidades. Pero ya sabemos la historia: tras terminar a tambor batiente la fase fundamental del certamen 2021, y siendo prácticamente los súper favoritos tras haber realizado una campaña de excepción no lograron llegar al concierto final.

Aunque jugando bien, el equipo albinegro se quedó en la orilla cuando se pensaba que le alcanzaría para un séptimo juego y más. El conjunto se mostró sólido sí, pero ya en Playoffs pagó facturas como el hecho de ser el benjamín de la Liga; acusó falta de experiencia que sí mostró su adversario, un equipo de Toros de Tijuana que está muy bien compenetrado, que lleva tiempo jugando con el mismo roster, y que en lo general exhibió el buen manejo en Playoffs bajo la batuta del mánager Homar Rojas, quien también demostró capacidad, sagacidad y colmillo frente a lo que pudieran señalarse errores prácticos de Mariachis que sería prolijo enunciarlos, pero fueron evidentes en algunos cotejos, muy especialmente en el último, el que les costó la eliminación del certamen.

Nadie puede discutir que el mánager de Mariachis, Benjamín Gil, tuvo en sus manos un pelotón que lo hubiera deseado cualquiera, pues incluso contó con peloteros traídos de diversas partes del orbe; quizá fue el de la nómina más cara, el mejor ensamblado sobradamente con elementos de valía entre ellos destacando Adrián “El Titán” González Sabin, el ex ligamayorista ofensivo mexicano más sólido en la historia junto con el también estelar Vinicio Castilla. Por ello se hace preciso señalar algunos errores y sobre todo los altibajos en el staff de pitcheo, especialmente en el bullpen y algunas erratas a la defensiva y falta de bateo a la hora oportuna, sin dejar de avistar errores en el manejo por parte del cuerpo técnico tanto de sus coaches como del polémico Benjamín Gil, pues no hay que olvidar que teniendo la mesa puesta para arrasar incluso por barrida a sus rivales en las fases iniciales primero frente a los Algodoneros de Unión Laguna a quienes tuvieron que vencer en siete juegos y posteriormente a Rieleros de Aguascalientes a los que ultimaron en seis juegos, no les alcanzó el gas de la estrategia para enfrentarse con solidez y ganarle la batalla a los poderosos Toros de Tijuana que los embistieron dejándolos en el camino al son de cuatro victorias por dos derrotas.

Tarea tendrán tanto los directivos como el cuerpo técnico para valorar adecuadamente y con autocrítica objetiva lo logrado para un equipo benjamín, pero revisando lo positivo para repetir o superar, y lo que puede considerarse mejorable, entre ello errores tácticos o personales y especialmente el trabajo del mánager que mostró que sí tiene calidad, pero le falta curtirse y pulirse para evitar repetir fracasos como el que tuvo al frente del representativo mexicano en Juegos Olímpicos y ahora en la Postemporada.

Ya sólo queda seguir atentos a una Final de polendas, como dice por ahí un anuncio de alguna batería, que será “de Mérida a Tijuana”, de punta a punta, entre Leones de Yucatán que vencieron a Diablos Rojos del México y llegan merecidamente a la Final, la llamada pomposamente Serie del Rey a enfrentar a los aguerridos Toros de Tijuana en un serial que sin dudas sacará chispas y será un festín para la afición beisbolera del país.

