Panorama actual de atletas mexicanos en aislamiento

El comité organizador del Medio Maratón del Atlas ha recibido llamadas cuestionando si se tiene un plan B, es decir, si se cambiará la fecha programada pare el primer domingo de septiembre de este 2020. Con fe, se cree que esta pandemia no durará demasiado para tener que posponer las fechas.

Comunicación con atletas

El primero de ellos, Juan Luis Barrios, al saber que las tres plazas para el maratón en los Juegos Olímpicos están ya confirmadas con José Luis Santana con marca de 2:10:54, Jesús Arturo esparza ambos de Jalisco con marca de 2:11:04 y finalmente el de Torreón Juan Joel Pacheco con la marca lograda en el maratón de Houston 2020 de 2:10:58, se le cuestionó a Juan Luis ¿Qué marcas estará buscando para Tokio? y él contestó lo siguiente: “Yo no estoy buscando ninguna marca, ni estoy tratando de ir a Tokio, yo corro por el placer de hacerlo, y en cuanto pase esta pandemia, trataré de estar en eventos como medios maratones, campo traviesa, o pista, donde haya posibilidades y premios posibles, si se dan las marcas y estoy en los Juegos Olímpicos por tercera vez bueno, pero no es mi objetivo. Yo corro por el placer que me da hacerlo y a los que vayan les deseo el mejor de los éxitos”. Juan Luis recibió oficialmente la invitación para participar en el Medio Maratón Atlas.

Daniel Vargas, quien ha participado en dos ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos en maratón, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, se siente que ya quedó fuera de su tercera participación al saber de las tres plazas confirmadas. Le parece prematuro esto, porque las fechas máximas que da la IAAF para clasificar serían hasta el 29 de junio de 2021 pero se está preparando para su sexto triunfo en el Medio Maratón de Atlas al no tener otras alternativas.

Úrsula Patricia Sánchez, la nueva estrella de Jalisco, tiene ya una marca en este 2020 en el maratón de Houston de 2:29:32 pero la exigida por la IAAF era 2:29:30 por lo que buscará en este mismo maratón en el 2021 una marca que le de la clasificación a Tokio ya que en esta rama femenil hasta el momento nadie ha dado la marca para obtener el boleto. Úrsula está entrenando en este aislamiento desde su casa en caminadora para no perder el ritmo y estará como siempre en el Medio Maratón Atlas.

Jazmín Aguilar, la duatlonista tapatía de talla internacional con contrato en equipos de Francia, tendrá que esperar las fechas pospuestas para los últimos meses de este año para participar en los eventos internacionales.

Por la postergación de la mayoría de los eventos a nivel nacional e internacional, habrá una saturación de estos en los últimos meses del presente 2020, si todo sale bien, por lo cual habrá muchas oportunidades para los atletas para elegir los eventos adecuados.