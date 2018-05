"Pache" recomieda

Estamos a punto de que caiga el telón en la temporada europea 2017-18 y aún quedan partidos para disfrutar, al jugarse durante este fin de semana la última jornada de LaLiga española, la Serie A italiana y la Ligue 1 francesa, así como las Finales de la FA Cup inglesa y la DFB-Pokal alemana, a la vez que se cierran los capítulos de dos históricos del futbol mundial en sus respectivos clubes, de los que ambos son emblemas y ejemplo: Gianluigi Buffon con la Juventus y Andrés Iniesta con el Barcelona. Tras los juegos de mañana nos quedará solamente la Final de la Champions League, que disputarán en Kiev el próximo sábado el bicampeón Real Madrid ante el Liverpool, en lo que será el último gran duelo previo al inminente Mundial de Rusia.

Una Copa para lamerse las heridas

Hoy en Wembley se celebra la Final de la FA Cup, el torneo de futbol más antiguo del mundo (su primera edición data de 1871), entre Chelsea y Manchester United, en un partido que otorgará al ganador algo qué festejar en una campaña en la que ambos clubes han quedado lejos de sus objetivos planteados el verano pasado, luego de que el Manchester City barriera casi todos los récords en la Premier League, y de paso los de Pep Guardiola se llevaron también la League Cup, por lo que el único título disponible en Inglaterra es el que se juegan Blues y Red Devils en La Catedral.

Para el United de José Mourinho, coronarse hoy puede ser un cierre decoroso, pues realizaron una muy buena Premier League, solo que el City hizo algo histórico e inalcanzable, pero sucumbieron mal y temprano en la Champions, pero lo que más se le cuestiona al técnico portugués es la fría y conservadora forma de encarar los partidos, de acuerdo al potencial de su plantel. Del otro lado, es más que probable que sea el último partido de Antonio Conte como timonel del cuadro londinense, que abrió la temporada como campeón vigente, pero se fue desinflando en su juego mientras aumentaban las divisiones y conflictos internos, quedándose cortos también en la Champions y terriblemente retrasados en la Premier, al terminar quintos, con el triste boleto a la Europa League, fuera de la élite europea, por lo que la FA Cup les simula más un premio de consolación que de consagración.

David vs. Goliat

El entretenido Eintracht Frankfurt del tapatío Marco Fabián se enfrenta hoy al todopoderoso Bayern Munich en la Final de la DFB-Pokal, a jugarse en el mítico Estadio Olímpico de Berlín, en lo que será el último partido oficial del veterano y aclamado técnico bávaro, Jupp Heynckes, quien se despide (de nuevo, parece que ahora sí es el adiós definitivo) del futbol profesional (el ex delantero alemán tiene 73 años cumplidos).

Cualquier resultado que no sea una victoria del hexacampeón reinante de la Bundesliga será una sorpresa mayúscula, pero lo más llamativo es volver a observar a varios de los que seguramente serán rivales de México en el partido inaugural para el Tri en Rusia 2018. Además, este duelo significa el regreso del extraordinario portero Manuel Neuer a una convocatoria del Bayern, luego de ocho largos meses fuera por lesión, y que lo tienen en lista de espera de la Mannschaft para el Mundial, pues el técnico Joachim Löw decidirá hasta el 4 de junio si cuenta con él o no.

Adiós al Genio de Fuentealbilla

Mañana, ya con el título de LaLiga conquistado matemáticamente hace largas jornadas, y tras haber perdido (de manera absurda e incomprensible) el invicto en la anterior y penúltima jornada del certamen, el Barcelona, recibe en el Camp Nou a la Real Sociedad en un partido que parecería no tener mayor trascendencia deportiva, pero al menos sí sentimental, ya que es el último de Andrés Iniesta Luján como jugador culé, quien a sus 34 años aún no ha oficializado dónde jugará la próxima temporada, pero sí que no lo hará más en Europa para evitar la posibilidad de enfrentarse al club de sus amores, y único hasta ahora en su carrera profesional. Don Andrés se marcha de la Ciudad Condal por la puerta grande, con el Doblete cosechado en esta temporada, y ¡32! títulos conquistados desde que debutó a los 18 años en el lejano 2002, que lo hacen (junto a un tal Lionel Messi) como el jugador más ganador en la historia del Barça, y que al terminar el duelo en casa ante los de San Sebastián levantará como capitán el trofeo de campeón de España. Un adiós memorable.

Ci vediamo dopo, Gigi

Hoy se despide del Calcio uno de los más grandes (si no el que más) porteros de la historia del futbol mundial, el capitán de la Juventus y la Squadra Azurra, el bien amado Gianluigi Buffon.