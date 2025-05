Jaime Munguía da positivo a testosterona en prueba antidopaje

El boxeador mexicano Jaime Munguía dio positivo por testosterona después de su victoria ante el francés Bruno Surace en una pelea de pesos supermedianos en Riad celebrada el pasado 3 de mayo, publicó el medio especializado The Ring en su página web.

El test fue efectuado por la VADA, un organismo independiente que organiza controles en los deportes de combate, y arrojó restos de testosterona en la muestra A de Munguía, explicó The Ring.

El púgil mexicano, de 28 años, que tiene un balance de 45 victorias por apenas dos derrotas, dispone ahora de 10 días para solicitar el análisis de la muestra B. Si ésta confirmara el positivo, Munguía se expondría a una suspensión.

En una reacción en sus redes sociales, el de Tijuana dijo estar “sorprendido” por el resultado positivo y confirmó que pedirá el análisis de la muestra B.

“A lo largo de mi carrera me he sometido a numerosos test antidopaje y nunca he dado positivo”, afirmó en un comunicado en Instagram. “Fui controlado dos veces durante mis entrenamientos, por eso la notificación ha sido una sorpresa total para mí”, apuntó.

En un video, Munguía aseguró estar “muy tranquilo”.

“Estoy muy seguro de mi preparación, de mi suplementación, de todo lo que hice. Nada más decirles a todos que soy un atleta limpio, que no temo nada porque sé que he hecho las cosas bien y estoy aquí, dispuesto a hacerme todas las pruebas que sean necesarias para demostrar que soy un atleta limpio”, aseveró.

Surace había dado la sorpresa al batir en diciembre a Munguía en Tijuana. En la revancha, celebrada este mes en Arabia Saudita, Munguía se impuso por decisión unánime (116-112, 117-111, 117-111).

“Estoy sorprendido por la noticia. En el boxeo no hay hueco para los tramposos, este deporte ya es lo suficientemente peligroso tal y como es”, declaró Surace a The Ring al conocer la noticia del positivo de Munguía.