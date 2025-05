La creadora de contenido, Alana Flores, conocida por su presencia en plataformas de streaming, ha comunicado que emprenderá acciones legales tras la difusión de una imagen íntima falsa generada mediante inteligencia artificial. La imagen comenzó a circular en redes sociales junto con videos manipulados que han sido desmentidos públicamente por la influencer.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Alana confirmó que la imagen no es auténtica y expresó su intención de proceder legalmente contra la persona responsable. "No es real. Y sí voy a buscar demandar", escribió la streamer, quien próximamente participará en un combate de boxeo contra la actriz Gala Montes.

Asimismo, luego de que varios usuarios le exigieran que saliera a dar declaraciones al respecto; difundió un video en su cuenta de Instagram donde explicó que si bien ha enfrentado manipulaciones previas de su imagen, nunca había vivido una situación de tal magnitud; por lo que también se ha visto afectada emocionalmente.

"Me hace sentir mucho coraje e impotencia estar en esta situación porque ya no sé qué hacer. Muchas veces en mi vida he sentido que he llegado a mi punto más bajo, pero días como hoy me hacen darme cuenta de que todo siempre puede ser peor", dijo.

De acuerdo con un artículo del Instituto Politécnico Nacional, una "deepfake" es un contenido digital creado mediante algoritmos de inteligencia artificial , especialmente de "deep learning", con el fin de simular la apariencia, voz o movimientos de una persona.

¿Cómo evitar ser víctima de deepfake?

Limitar la exposición de imágenes y videos personales en línea

Usar configuraciones de privacidad avanzadas

Colocar marcas de agua en archivos multimedia y mantenerse informado sobre los avances en inteligencia artificial

Activar la autenticación multifactor

Utilizar contraseñas robustas y únicas

Actualizar el software de forma constante

Evitar enlaces sospechosos y reportar cualquier contenido falso a las plataformas correspondientes.

En caso de que se vea afectada la reputación o la imagen de una persona, se aconseja acudir a asesoría legal especializada en protección de datos y ciberseguridad.

EM