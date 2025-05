Histórico del boxeo mundial confía que Canelo Álvarez sea derrotado por Crawford

Saul "Canelo" Álvarez se encuentra en descanso después de su enfrentamiento en Arabia Saudita contra William Scull. Tras el combate, el tapatío se posicionó como el campeón indiscutible del peso supermediano en las 168 libras .

Sin embargo, Canelo tiene otro enfrentamiento en puerta: su segundo compromiso de este año será ante el estadounidense Terence Crawford .

La pelea se llevará a cabo el 12 de septiembre de 2025, en el Estadio Allegiant de Las Vegas, Estados Unidos. Allí, Canelo expondrá sus 4 campeonatos de las 168 libras (CMB, AMB, OMB y FIB), mientras que Crawford subirá hasta dos divisiones para el reto.

Muchos han opinado acerca de este próximo encuentro, entre ellos el filipino Manny Pacquiao y, recientemente, el histórico y multicampeón del mundo, “Sugar” Ray Leonard .

¿Qué dijo la leyenda del boxeo acerca del encuentro entre Canelo y Crawford?

Aunque Ray Charles Leonard reconoce que la diferencia de peso es un factor considerable, confía en que Terence Crawford, hallará la forma de vencer al Canelo Álvarez en el ring.

Leonard puso como ejemplo su propia pelea contra Donny Lalonde en 1988, donde, a pesar de sentir los golpes de un oponente más pesado, logró adaptarse y fue de esa manera que ganó por nocaut. Esto, según él, demuestra que un boxeador más ligero puede superar a uno más pesado.

"Es una gran diferencia", comentó Leonard al canal de YouTube Fight Hub TV , especializado en el deporte púgil, refiriéndose a su pelea con Lalonde: "Cada vez que me golpeaba me hacía daño hasta cierto punto, no me noqueó, pero me hacía daño, digámoslo así. Él puede hacerlo, no hay duda al respecto. Es cierto, pero sabes qué, siempre hay una manera. Siempre hay una manera de ganar".

¿Podrá Crawford derrotar al Canelo?

Varias figuras del boxeo ya ven a Crawford con posibilidades reales de derrotar a Canelo; a pesar de que el mexicano es el favorito, sus últimas actuaciones y el excelente desempeño de Crawford han equilibrado las expectativas .

Quienes apoyan a Crawford creen que su velocidad será clave, siempre y cuando no se vea demasiado afectado por el sacrificio de peso que deberá hacer para subir de categoría y enfrentar al mexicano en septiembre.

