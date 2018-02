Ocurrencia

En innumerables ocasiones se ha dicho que en el sacrosanto futbol mexicano puede pasar cualquier cosa, y en efecto así es. Siempre farandulero en el que el protagonismo generalmente está fuera de cancha, con personajes que acaparan los reflectores sin ser necesariamente quienes sudan la camiseta dentro del terreno de juego.

Se puede debatir sobre la calidad y el nivel de la Liga MX, que es una resultante de un futbol que no tiene personalidad, carente de un rumbo definido, un híbrido que en algún momento pretendió ser como el futbol argentino copiando el formato de los torneos cortos, importando la barras; ahora presuntamente quieren emular el modelo de la Premier League, claro que en la organización de The FA (Football Association) no existe la multipropiedad, ni el pacto de caballeros, ni tienen un Draft, y no es súbdita de ninguna televisora. Allá la cosa es seria, acá es digamos “pintoresca”.

A nadie sorprende que los intereses económicos y comerciales están muy por encima de las prioridades deportivas, y sí, se podrán presumir ingresos millonarios, pero ¿de qué ha servido tener tanto dinero?

Esta semana una filtración surgida en el contexto de la reunión del Comité de Desarrollo de la Liga MX causó un enorme revuelo; la elaboración de un proyecto en el que se pretende abolir el descenso y el ascenso por un periodo de cuatro años, de 2019 a 2022. Debiéndose entender que por ahora se trata sólo de un proyecto y que como tal puede modificarse o incluso desecharse, y si dicho proyecto se llega a depurar deberá ser sometido a votación en el Consejo de Dueños.

Terminada la reunión del Comité de Desarrollo, el titular de la Liga, Enrique Bonilla, a quien siempre mandan a defender lo indefendible, a lo “Cantinflas” trató de capear la oleada de preguntas.

¿Para qué quitar el descenso que es uno de los condimentos del sistema de competencia? Esta iniciativa fomentaría la mediocridad, ¿Por qué cancelar los descensos y ascensos por cuatro años y no en dos o seis?

La Liga de Ascenso, cuyos clubes también invierten y que sus aficiones desean verlos en el máximo circuito ¿la van a aniquilar de un “plumazo”? Con una decisión unilateral de la Liga MX a la que por ser su afiliada debería de velar por sus derechos. Si hay que apostarle a las causas que están detrás de esta determinación hay que ponerle las fichas a los intereses económicos.

La oposición al proyecto fue férrea e inmediata tanto en la Liga de Ascenso como en la opinión pública, y no es para menos. ¿Qué beneficio deportivo traería para el futbol mexicano suprimir el descenso?

Sin conocer los detalles y especulando con las posibles efectos que la aplicación pudiera tener, más que una buena idea parece una aberración.

Si de elaborar proyectos de trata por qué mejor los dueños no le ordenan a sus achichincles que se pongan a trabajar en elaborar proyectos que ayuden a mejorar al futbol mexicano en lo sustantivo, por ejemplo, cómo regresar a la Copa Libertadores, reducción de extranjeros, mejor calendarización, mejorar el sistema de competencia, el arbitraje, resolver la multipropiedad, sólo por citar algunos.

Lo mejor sería que si es pasión, que se les borre.