Nuevo director

El flamante director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, José Luis Castillo Rodríguez -nos ilustra Wikipedia- nació en Valencia, España, el 16 de septiembre de 1967. Realizó sus estudios de composición, análisis y dirección de orquesta en su país natal, Austria, Luxemburgo y Francia.

Reside en México desde hace 25 años. Fue director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y posteriormente del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y de la Camerata de las Américas.

Se le considera “especialista en el repertorio moderno y contemporáneo, desde la segunda mitad del Siglo XX hasta nuestros días”. Ha dirigido el estreno mundial de más de 150 partituras, y varias de las primeras audiciones en Latinoamérica de obras de Berio, Boulez y Halffter, entre otros compositores.

Entre las huellas de su paso por el mundo de la música que pueden encontrarse en YouTube, está, a falta de conciertos, una conferencia sobre “El gozo y el castigo de la música”, dictada en la Universidad Anáhuac, de Querétaro, en abril del año pasado.

En su presentación como nuevo titular de la OFJ, a la que nunca ha dirigido, se apuntó que, por las restricciones de las autoridades sanitarias y civiles a raíz de la pandemia de COVID-19, los conciertos, al menos en la primera temporada (del 30 de enero al 10 de abril) se harán “con aforo reducido” tanto en la sala como en la dotación orquestal; además, serán breves: “no llegarán a una hora”.

El primer programa, este domingo en PALCCO, será un “concierto especial” con obras breves de Rossini (las oberturas de La Urraca Ladrona y Guillermo Tell), Strauss (los valses Emperador y Danubio Azul, etc.), Tchaikowsky (el vals de La Bella Durmiente), Brahms (la Danza Húngara No. 5), Juventino Rosas (el vals Sobre las Olas) y Macedonio Alcalá (Dios Nunca Muere), etc.

Para los siguientes conciertos, en las acostumbradas sesiones de jueves y domingo, todos en el Teatro Degollado, se han programado, entre otras obras, las Variaciones sobre un Tema de Haydn, de Brahms; las sinfonías No. 1, 5, 2 y 3 de Schubert; 2 de Saint-Saens; 1 (“Clásica”), de Prokofiev; 94 (“Sorpresa”) de Haydn, y el poema sinfónico “Los Pájaros”, de Respighi.

En tres de esos conciertos fungirán como directores invitados Rodrigo Macías, Enrique Radillo y Rodrigo Sierra Moncayo.

