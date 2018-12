"Nuevas adquisiciones"

En la pasada feria del libro, que no dejamos de agradecer a la munificencia del Licenciado, que con excepción de las hordas de pubertos que nos envía a hacer bola, nos hace felices con la feria, la que es un conjunto de eventos, por ejemplo, si a su menda le interesa conocer autores, ahí hay modo escuchar sabios ahí hay, con excepción de fumar tabaco y desde luego el horrendo crimen de portar encendedores, pero puede usted consumir libremente otro tipo de aditivos, oír música, bueno puede hacer de todo, hasta comprar libros que tomando en cuenta mis limitaciones económicas es lo que más me gusta del evento, por fortuna no se necesita leer los libros, si no, no se vendería.

Los promotores de lectura, que generalmente tampoco leen sino simplemente hacen su chamba; hay un colectivo que promueve la “ lectura en familia” no coincido porque considero que la lectura es un acto solitario, nadie puede permanentemente leer conjuntamente con otro; en mi caso creo que leer no te hace mejor ni no hacerlo disminuye tu valor y creo que en materia de lectura somos un país terriblemente ignorante, tanto que estimo que cualquier persona que lea dos libros de un mismo tema se considerara como autoridad en cualquier parte del país.

De los libros adquiridos me llama la atención el de Prisciliano Sánchez, obra de Marco Antonio Cuevas Contreras, libro muy bien documentado sobre el federalismo, tema que es urgente, veamos ahora mismo en que el tema parece resquebrajarse para nosotros. El libro anexa una serie de documentos difíciles de conseguir.

Una visión de la Sala Constitucional del Estado de México como una expresión del federalismo; obra de Humberto Benítez Treviño, editada por la UNAM y la LVI legislatura del Estado de México.

Adquirí también “Ahora me rindo y eso es todo” una novela de mi talentoso sobrino Álvaro Enrigue, recientemente editado por Anagrama y que hasta donde voy me está gustando.

Encontré por fortuna varios textos de una de mis editoriales favoritas, que es la Editorial Gredos que después de muchos años de admirarla me sigue sorprendiendo; en esta ocasión conseguí varios de los que le comentaré solo tres: la primera un texto de varios autores que titularon como mitógrafos griegos y en éste los autores tratan de clarificar muchos mitos de su tiempo como los Centauros, los Espartos y la Esfinge, me ha encantado. Otro que yo desconocía son textos que contienen una novela de un tal Carttón de Afrodisias a quien nominan como “ el primer novelista de occidente” dado que es un relato en prosa, una vez que la lea se los comento, pero pinta como muy interesante siempre que usted guste de platicar inutilidades. Un tercer texto que algún día espero leer son los “ Hechos y dichos memorables” libros I a VI de Valerio Máximo.

Y para terminar, porque se me acabó es espacio encontré un Quijote para niños en lengua Otomí que comentaremos otro día.