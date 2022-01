Nueva súper delegada, cambio de señal en Morena Jalisco

La falta de resultados de Morena en Jalisco está directamente ligada con el fracaso de la figura de los súper delegados. No es solo un problema de diseño institucional, que en efecto lo es, pues la concentración de poder en una sola persona hace que de ésta dependa el éxito de los programas de gobierno, sino que en Jalisco los encargados de los programas sociales no han dado el ancho como operadores, como quedó claro en las elecciones pasadas.

El primer súper delegado, Carlos Lomelí Bolaños, salió tras los escándalos de corrupción y su vínculo con empresas que vendían medicina a sobreprecio. Atacado desde el interior del gobierno lopezobradorista por la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, Lomelí fue destituido del cargo y en su lugar se nombró a Armando Zazueta Hernández, un hombre de tan pocas palabras que nadie le conoció la voz. Zazueta fracasó estrepitosamente en la elección de junio pasado. Los resultados de Morena en el estado estuvieron muy por debajo de lo esperado y los morenistas culparon al súper delegado de la falta de vinculación entre los programas sociales y el partido.

La nueva delegada, Katia Meave Ferniza, es una activista profesional. Fue delegada de Morena en Yucatán y súper delegada en Campeche desde donde operó a favor de la candidata de Morena, Layda Sansores, en una elección que mereció recuento, pues ganó por unos cuantos votos al candidato de MC, Eliseo Fernández Montúfar. Lideresa estudiantil de la huelga de la UNAM de 1999-2000, fue detenida por los disturbios durante aquel movimiento contra las cuotas en la universidad. No terminó sus estudios, se dedicó a la política y trabajó para los gobiernos del PRD en la capital del país. Es una operadora ruda. En su paso por Campeche fue denunciada por organizaciones sociales que se quejaban por no recibir los programas sociales y se decían maltratados por Meave Ferniza. Como toda delegada en edad de merecer, quiso la candidatura de Morena en Campeche, pero los números dejaron claro que no tenía suficiente arraigo para competir.

Derrotados los liderazgos vinculados a Marcelo Ebrard (Alberto Uribe en Zapopan) y a Yeidckol Polevnsky (Carlos Lomelí en Guadalajara), el grupo de Claudia Sheinbaum está buscando nuevas caras y sobre todo alianzas

Su presencia en Jalisco obedece sin duda a los reacomodos en Morena de cara a la elección de 2024. Derrotados los liderazgos vinculados a Marcelo Ebrard (Alberto Uribe en Zapopan) y a Yeidckol Polevnsky (Carlos Lomelí en Guadalajara), el grupo de Claudia Sheinbaum, prácticamente inexistente en Jalisco, está buscando nuevas caras y sobre todo alianzas.

Katia Meave no pasará desapercibida. Su llegada es un cambio de señal no sólo en el gobierno, también al interior de Morena.

diego.petersen@informador.com.mx