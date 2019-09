Novillada bajo la lluvia

Domingo 29 de septiembre de 2019. Plaza de Toros Nuevo Progreso. En la cuarta novillada de la temporada, bajo el agua de una lluvia que, a ratos y tibiamente, mojaba los tendidos, se presentó la ganadería Castorena, avecindada en Aguascalientes y propiedad de Felipe Castorena Olivares, con seis novillos que lamentablemente no dieron juego para la lidia de los novilleros Sebastián Ibelles, originario del Estado de México, quien alternó con el capitalino Cristian Antar y el queretano Juan Querencia.

Sebastián Ibelles comenzó la lidia de su primer novillo con las verónicas de su capote. El novillo, al carecer de bravura, acometió tímidamente al caballo luego de dos intentos, colocando el picador una buena vara. Christian Antar hizo un quite por gaoneras, y al responder con otro quite Sebastián Ibelles, fue cogido por el novillo dando una voltereta, sin consecuencias que lamentar. Con la muleta toreó por el pitón derecho, procurando estar en el centro del ruedo, armando una faena de pases variados, pero al matar, luego de dos intentos, clavó una estocada caída, a punto de ser bajonazo. El segundo novillo salió con el hocico abierto y se paraba. Logró algunos derechazos bien ejecutados. Mató con estocada entera, pero tuvo que descabellar, recibiendo un aviso.

A pesar de lo que habíamos comentado en las novilladas anteriores, en esta ocasión el subalterno “El Chiquis” salió decidido y clavó un par de banderillas de buena factura. En el segundo resbaló y se dio un duro golpe sobre la arena mojada.

Cristian Antar comenzó la lidia de su primer novillo también con verónicas. El novillo peleó al caballo, empujando desde abajo y con mucha fuerza. El banderillero Christian Sánchez colocó un par “asomándose al balcón”, muy aplaudido. Igual que los anteriores, el novillo no se prestó para ser toreado, careciendo de recorrido y sin embestir, careciendo la faena de transmisión. Mató con media estocada. El segundo novillo fue aplaudido en la salida, por sus hechuras, pero al no haber materia prima, no hubo faena que destacar.

El novillero mexiquense no tuvo suerte con su lote durante su presentación en la Nuevo Progreso. EL INFORMADOR / G. Gallo

Juan Querencia soportó la lluvia ante el tercer novillo de la tarde, de salida alegre, pero distraído ante los llamados del capote. La suerte de varas se hizo bien, toreó por verónicas, destacaron también las banderillas, pero el novillero no pudo sentirse a gusto con el novillo en la muleta, porque su escasa bravura provocaba que no embistiera. La lidia fue desordenada, moviéndose el novillero de un lado a otro. La espada entró completa en el primer intento, aunque quedó ligeramente atrás de la cruz. El último de la tarde se paró al salir de toriles, desubicado y distraído. La vara fue excesiva, pero el novillo se mantuvo empujando al caballo. Mas luego mostró las mismas carencias del resto de los novillos, por lo que no pudo mostrarse el novillero, y mató con un bajonazo.

Se anunciaron las Conferencias Taurinas organizadas por Tauromaquia Mexicana, Capítulo Jalisco, que tendrán lugar en la Cámara de Comercio de Guadalajara, en punto de las 20:00 horas, en las siguientes fechas: el jueves 10 de octubre la conferencia será impartida por varios toreros de Jalisco, sobre remembranzas y bohemia; el jueves 17 de octubre tocará el turno a ganaderos de Jalisco; el jueves 31 de octubre participarán toreros de dinastía; y el jueves 7 de noviembre el aficionado taurino Antonio Casanueva disertará sobre los valores de la tauromaquia. Se espera que haya una sexta conferencia, por confirmar, con la gran figura del toreo Andrés Roca Rey. La entrada es gratuita, para todos los aficionados y los interesados en conocer el arte de la fiesta brava.