La leyenda del futbol mexicano, Rafael Márquez, tomó las riendas del Atlas para hacerse cargo de las decisiones importantes. Pasó de ser el “Eterno Capitán” a vicepresidente deportivo del club. Y entre una de sus primeras elecciones removió del banquillo a Gerardo Espinoza, quien tras haber terminado de buena manera el pasado torneo inició de malas el actual y dejó al grupo en el fondo de la tabla y con apenas un gol a su favor. Asimismo, Rafa es ya el encargado de decidir quién será el estratega ideal para tratar de sacar del abismo a un equipo que parece no tener ni pies ni cabeza, digamos que... todo por mala planeación.

Como Rafa, Espinoza era un novato que dirigía a un equipo prácticamente nuevo, y quién sabe si pudo haber recompuesto el camino de haber continuado. Pero como esos no son precisamente más que ideales, y lo que se ve en el rectángulo verde y los números son los que cuentan, se prefirió no seguir dándole tan pesado cargo a quien apenas inicia su carrera. Pudieron ser no estos aspectos los evaluados, sino otros temas que le estaban jugando en contra al entrenador.

Aparentemente, lo que sigue para Atlas, imaginando las cosas esas que decía “Chicharito” Hernández en el Mundial, es trabajar, como dicta la tradición, con “la cantera”, y para ello podría parecer necesaria la llegada de alguien experimentado en el manejo de juveniles, alguien con carácter, y no tanto mantener a alguien con el mismo entusiasmo por trascender, debido a que podría ser contraproducente de seguir los malos resultados que llevarían a que la furia de La Fiel subiera de tono. Había que decidir, y rápido.

Rafa podría haberse decidido por Ángel Guillermo Hoyos por su amistad con él iniciada en su paso por el Barcelona, pero además por haber sido mentor de grandes como Lionel Messi o Gerard Piqué, y que pese a ser un desconocido en el futbol mexicano tiene números positivos en el balance de victorias y derrotas y que han arrojado títulos de Liga en Bolivia y Chile, este último logrado el año pasado.

No obstante, no habrá que dejar de lado dos cosas. La primera, que justo al llegar a un futbol nuevo, Hoyos podría tener complicaciones debido al ajustado calendario que tienen los Zorros y que le pondrá en fila a Xolos, Cruz Azul y Toluca; y en segunda, esa extraña situación que mete en conflicto a quien llega al seno rojinegro y hace desatinar hasta al más ganador.

Ya veremos pues si las decisiones del novato Rafa funcionaron al quitar al novato Espinoza, y si el novato en el balompié azteca Hoyos sirve como aliciente al menos, para darle a su equipo deseos y hambre de jugar, mostrarse, recomponer el rumbo y ganar.

Aunque sea por mera ilusión.